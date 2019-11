Farsi insultare da un robot non è un’esperienza piacevole

Fonte : wired

(Di venerdì 22 novembre 2019) (foto: Getty Images) Un insulto è un insulto, non c’è niente da fare. Ferisce i nostri sentimenti, ci infastidisce, anche se a lanciarlo è un. A sostenerlo è un piccolo studio della Carnegie Mellon University – presentato alla conferenza internazionale Ieee sue comunicazione interattiva umana tenutasi in India -, che ha messo in evidenza come giocare contro un umanoide programmato per denigrare l’avversario umano incida negativamente sulle prestazioni del secondo. Si tratta – dicono gli autori – di uno dei primi studi sull’interazione umano-in un contesto in cui non collaborano, con l’obiettivo di approfondire le dinamiche che potrebbero presentarsi in situazioni reali, quando le macchine ci affiancheranno. Quaranta persone (anche esperti del settore) hanno partecipato a un test che prevedeva di giocare contro ilPepper a Guards and ...

domenicodeluchi : @Cippalik Qualche stupido che sa solo insultare lo trovi dappertutto. Non vale la pena farsi condizionare da costoro, poveracci. - ValentinaVeltro : @ilsintetico Chissà cosa si prova a scrivere tweet per farsi insultare. Che vita triste! Lui fa così da sempre. -