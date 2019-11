Astrologia del fine settimana 23 e 24 novembre | Sole in Sagittario | recupera la Vergine

Astrologia del giorno 21 novembre : creativo il Cancro - Vergine sentimenti in recupero : La terza settimana del mese è ormai entrata nel vivo, vediamo quali giorni presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei 12 segni per la giornata di domani, giovedì 21 novembre. Sarà una giornata fortunata per il segno della Vergine, che si appresta a vivere un momento vantaggioso, quanto per l'amore che per l'ambito lavorativo. Anche il Cancro recupera, soprattutto dal punto di vita fisico, mentre per ...

Astrologia del 18 novembre : Cancro sottotono - Venere favorisce l'Ariete : Una nuova settimana sta per avere inizio, vediamo quali sono i passaggi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei 12 segni per la giornata di lunedì 18 novembre. Sarà una giornata positiva per il Toro, che potrà fare affidamento sulla protezione di Saturno e Marte, ma anche per l'Ariete, il quale, grazie al favore di Venere, potrà recuperare la serenità in amore. Al contrario potrebbe rivelarsi una ...

Astrologia del weekend 16-17 novembre : Leone bene in amore - Gemelli attenti alle finanze : Un nuovo weekend del mese di novembre è in arrivo per i nativi di tutti i segni zodiacali. Quali saranno le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute per le giornate di sabato 16 e domenica 17 novembre 2019? Di seguito, approfondiamo le predizioni delle stelle riguardanti i dodici segni dall'Ariete ai Pesci. Previsioni astrologiche del weekend per tutti i segni zodiacali Ariete: in questo weekend vi sentite sottotono, soprattutto a ...

Astrologia del 16 novembre : Luna in trigono per lo Scorpione - Venere ostacola la Vergine : Questo imminente fine settimana inizia al meglio per lo Scorpione, grazie alla Luna in trigono, che lo protegge e favorisce, ma anche per il Toro per il quale le stelle lasciano presagire un buon recupero fisico. Al contrario la Vergine dovrà scontrarsi con Venere dissonante. Di seguito approfondiamo l'oroscopo di sabato 16 novembre 2019 per tutti i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Oroscopo del ...

Astrologia della settimana dall'11 al 17 novembre : Vergine in recupero - Ariete di malumore : Una nuova settimana è alle porte, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei dodici segni durante queste nuove giornate di novembre. Sarà una settimana interessante per la Vergine che, soprattutto in ambito lavorativo, potrà ricevere delle belle soddisfazioni. Recuperano il Cancro e il Toro, per i quali l'amore ricoprirà un ruolo di centrale importanza. Ecco qui di seguito ...

Astrologia del weekend 9-10 novembre : Luna nei Gemelli - Vergine nervosa : Nuovo weekend di novembre per i segni zodiacali. Come andranno le giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre 2019? Di seguito, le stelle e l'oroscopo con il lavoro, la salute e l'amore. Un po' di nervosismo per la Vergine, mentre per lo Scorpione la forma fisica sarà in recupero. Oroscopo da Ariete alla Vergine Ariete: in questa giornata dovrete fare chiarezza in campo sentimentale. Per quel che riguarda il settore lavorativo, in particolare ...

Astrologia dell'8 novembre : recupero fisico per l'Acquario - Vergine distratta : Questa prima settimana del mese sta per volgere al termine, ma prima di accogliere definitivamente il weekend, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, venerdì 8 novembre. Sarà positiva per l'Ariete, grazie al transito della Luna nel segno e al favore di Venere, ma anche per l'Acquario, che finalmente recupererà grinta ed energie. Al contrario, sarà un momento faticoso per la Vergine, che per quanto ...

Astrologia del fine settimana - 5 e 6 ottobre : emozioni per la Vergine - Cancro nervoso : Primo weekend di ottobre per tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche per le giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019, con amore, lavoro e salute. Ariete: in campo sentimentale bisognerà fare molta attenzione, domenica la Luna sarà ancora dissonante, potreste vivere alcune agitazioni. Nel lavoro, è possibile che accada qualcosa di imprevisto....Continua a leggere