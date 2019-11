Una donna adotta un bambino che nessuno voleva e dopo che passano 28 anni accade una cosa

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 21 novembre 2019) Una, Ingeborg McIntosh hato undi colore che. Laha dovuto lottare anche contro la mamma biologica che nondarlo in adizione ma lei racconta così: “Lo hanno messo tra le mie braccia ed è stato amore a prima vista”. La mamma del piccolo nonper il suouna famiglia di bianchi ma laè riuscita a spuntarla.28a Ingeborg hanno diagnosticato una malattia al rene policistico e le hanno detto che era urgente un trapianto di rene. Il ragazzo ormai ventenne è andato da solo a parlare con i medici perchèsapere se fosse compatibile e ha dichiarato così “Mi sento come se questo fosse il mio destino …Spero di poter fare di più per lei quando sarò più grande, ma per ora, questo è il minimo che posso fare.” E poi aggiunge: “Tutto quello che ha fatto per me da quando ero un ragazzino, volevo ...

SkyTG24 : #NewSouthWales, #Australia: un koala intrappolato in mezzo alle fiamme, ustionato e in preda al panico, è stato sal… - LaStampa : L’immagine del dramma australiano: una donna rischia la vita per salvare un koala dalle fiamme @fulviocerutti - AnnaAscani : È già trascorso un anno dal rapimento di #SilviaRomano in Kenya. Una giovane donna preparata e altruista che, davve… -