Sondaggi | Lega in calo ma resta primo partito con il 32% Crescono Pd e M5S | insieme

Elezioni in Emilia Romagna - i Sondaggi danno il PD in vantaggio di 10 punti sulla Lega : La propaganda leghista e la presenza costante e capillare di Matteo Salvini in Emilia Romagna in vista delle Elezioni regionali del prossimo 26 gennaio non sembra funzionare bene come in Umbria. Almeno per ora.Il sondaggio di Ixé mostrato durante la puntata di ieri sera di CartaBianca su RaiTre, che ha visto tra gli ospiti i due principali candidati in Emilia Romagna, Stefano Bonaccini del centrosinistra e Lucia Borgonzoni del centrodestra, ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - è caccia agli indecisi - il Pd supera la Lega ma sale Fratelli d’Italia - male M5S : Un momento di grande debacle quello del M5S. I grillini stanno vivendo un periodo di grossa mutazione, per tanta gente che gli ha sostenuti il Movimento è diventato un partito con alcuni pro e molti contro. Il M5S non ha ancora deciso se in Emilia presenterà un proprio candidato e una propria lista. La base, anche a rischio, di una debacle vuole correre da sola ma Luigi Di Maio è ancora molto indeciso. La regione più rossa d’Italia ...

Sondaggi - crescono i 5 stelle e la Sinistra. Lega primo partito ma perde mezzo punto : La Lega perde mezzo punto, il Movimento 5 stelle lo guadagna. È la flessione del gradimento dei partiti secondo un Sondaggio di Swg per il telegiornale di La 7. Rispetto alla scorsa settimana il partito di Matteo Salvini resta la prima forza politica ma registra una flessione con il 34 dei consensi rispetto al 34,5 della scorsa settimana. Scende anche il partito democratico con il 18,3 dal 18,6% mentre il Movimento 5 stelle torna a crescere: ...

Sondaggi/ Emilia-Romagna - Lega e Pd alla pari : M5s in calo - 6% - favorisce Bonaccini : SONDAGGI politici Emilia Romagna: Fratelli d'Italia in aumento, il calo di M5s fa vincere Bonaccini. Sono testa a testa Lega e Pd.

Sondaggi politici 18 novembre : M5S in ripresa e Fratelli d'Italia stabile - cede la Lega : L’istituto di ricerche SWG ha pubblicato nuovi Sondaggi politici. Rispetto alla tornata precedente viene registrato un calo da parte di Lega e Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle torna a guadagnare terreno dopo aver ceduto il passo ai rivali per diverse settimane consecutivamente. Da segnalare è anche l’arretramento del partito di Matteo Renzi, che perde contatto da chi si trova davanti. Di seguito viene riportato dettagliatamente ...

Sondaggi elettorali Swg - brusca frenata per la Lega e per Italia Viva : Sondaggi elettorali Swg, brusca frenata per la Lega e per Italia Viva Settimana non favorevole ai grandi partiti l’ultima, almeno a guardare i Sondaggi elettorali di Swg per il Tg di La7. C’è come un riequilibrio, con un recupero non solo dei partiti minori, ma anche di quelle forze che negli ultimi mesi sono apparse maggiormente in declino, come il Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Mentre quelle che erano avanzate di ...

Il Sondaggio Noto nelle mani di Clemente Mastella : "Lega - FdI e Fi vinceranno anche in Campania" : Dopo l'Umbria anche la Campania potrebbe dare parecchie soddisfazioni al trio Salvini-Meloni-Berlusconi. Proprio qui Clemente Mastella ha commissionato alla Noto un sondaggio per testare il terreno. Risultato? Il centrodestra ha la vittoria in mano. Chiunque sarà il candidato tra Stefano Caldoro, Ma

Sondaggio Swg - ribaltone leghista : "Il 53 per cento degli operai vota Lega". Schiaffo a Pd e M5s : Nei giorni scorsi, all' Auditorium Biagi di Bologna, per il 30° anniversario della "svolta della Bolognina" (il luogo in cui Achille Occhetto annunciò la rinuncia alla sigla "Pci" e al nome "comunista"), è stato rievocato il crollo del Muro di Berlino e si può immaginare quanta allegria ci fosse nel

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega in flessione - recupera il Pd : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in flessione, recupera il Pd La Lega chiude in leggera flessione la settimana che va dall’11 al 17 novembre. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Tecnè elaborati per l’Agenzia Dire che vedono il Carroccio calare dello 0,3 al 34,2%. Si arresta in questo modo la crescita del partito di Salvini iniziata ormai un mese fa e che l’ha portato ad ottenere, sulla carta, un consenso uguale a quello ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - la sfida si deciderà in pochi voti - le piccole città sono per la Lega - le grandi per il Pd : Una situazione paradossale che rende l’immagine di come sia difficile capire come si comporteranno gli Emiliani il prossimo 26 gennaio. Secondo gli Ultimi sondaggi gli elettori delle piccole città spingeranno con il loro voto per il cambiamento, mentre le grandi città voteranno per Bonaccini e per il Pd. Ne esce fuori l’Emilia Romagna spaccata in due con intere aree della regione pronte a voltare pagina, dopo 50 anni di egemonia rossa ...

Istituto Cattaneo - Sondaggi e studi : "Effetto Brexit" in Emilia Romagna. Mappa del voto - Lega col turbo : Ci sono due Emilia Romagna, spiega una ricerca dell'Istituto Cattaneo in vista delle regionali del prossimo 26 gennaio, pubblicato dal Corriere della Sera. Quella delle città, che votano tendenzialmente a sinistra e si riconoscono nel "popolo delle sardine". E quella del cuore rurale delle province,

Sondaggi Emilia-Romagna - Regione divisa in 2 : Lega stravince in provincia - grandi centri sono rossi : Secondo l'Istituto Cattaneo l'Emilia-Romagna, dove si voterà il prossimo 26 gennaio, è divisa in due: i centri più grandi della Regione votano per la sinistra, mentre la Lega è più forte nei piccoli Comuni. Il coordinatore dell'Istituto Marco Valbruzzi ha paragonato questo scenario a quello del voto sulla Brexit in Gran Bretagna.Continua a leggere

Ultimi Sondaggi politico elettorali - chi sale e chi scende - su Lega e Pd - giù Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle : Gli Ultimi sondaggi politici resi noti durante la trasmissione Agorà andata in onda su Rai 3 premiano partiti che da settimane erano in discesa e penalizzano altri in salita da settimane. In particolare due sono le notizie salienti, secondo l’istituto EMG Acqua, il Pd ricomincia a salire nel gradimento degli italiani, invece scende Fratelli d’Italia. A raggiungere la maggioranza assoluta in Italia, secondo il sondaggio, è la coalizione ...

Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna : per MG Research Lega con Borgonzoni avanti : Il risultato delle elezioni del 26 gennaio rappresenterà un dato importante non solo per la regione Emilia Romagna, ma anche per l'intera nazione. I risultati, infatti, potrebbero anche regalare sviluppi che, in qualche modo, potrebbero condizionare la politica nazionale. In questa fase risultano, perciò, particolarmente interessanti i Sondaggi che provano ad anticipare quelli che potrebbero essere i dati offerti dalle urne. In particolare, il ...