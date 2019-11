Si suicida l’ex capo dell’ufficio Gip di Palermo

Palermo - si suicida l’ex capo dei Gip Cesare Vincenti. Era coinvolto nell’inchiesta su Zamparini : Cesare Vincenti, ex capo dei Gip (Giudici per le Indagini Preliminari) di Palermo, si è tolto la vita gettandosi dal balcone della sua casa nella zona residenziale di via Sciuti, Palermo. Il magistrato e suo figlio Andrea, avvocato, erano indagati da alcuni mesi dalla Procura di Caltanissetta per corruzione e rivelazione di notizie riservate.Continua a leggere

L’ex fidanzata di Francesco - suicida a Cosenza dopo il corso-truffa : “Così siamo stati ingannati” : Parla la fidanzata di Francesco Tripaldi, il 47enne di Trebisacce, in provincia di Cosenza, che si è suicidato dopo aver scoperto di essersi iscritto ad un corso truffa per trovare lavoro, al quale aveva lasciato tutti i suoi risparmi: "Volevamo una famiglia. dopo la denuncia sono stata isolata, insultata, ostracizzata. Ma doveva avere giustizia".Continua a leggere