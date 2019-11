Niente più squalifica | graziato il Bentegodi di Verona!

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 21 novembre 2019) Ladi una parte dello stadio per i cori razzisti contro Mario Balotelli, indusse il Verona a presentare ricorso Ecco la buona notizia per i tifosi veneti:più chiusura del settore, quindi contro la Fiorentina sarà aperto tutto il. Di seguito il comunicato ufficiale, ripreso da tuttomercatoweb.com: “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, in merito al ricorso presentato da Hellas Verona FC con l’Avv. Stefano Fanini, sulla chiusura del settore Poltrone Est in occasione del match Hellas Verona – Fiorentina, ha disposto un supplemento istruttorio e nelle more ha sospeso la sanzione”. Di seguito riportiamo il commento del Direttore Operativo dell’ Hellas Verona FC, Francesco Barresi. “E’ un provvedimento ragionevole che ci soddisfa: siamo riusciti con grande impegno e determinazione, in un momento molto delicato, come ...

