MotoGP | Yamaha e Ducati non si scoprono a Valencia | ma qualcosa si è intravisto

MotoGP - Meregalli si gode la nuova Yamaha : “il lavoro sul motore ci ha sorpresi - i piloti ci hanno spiazzato” : Il team director della Yamaha ha analizzato i risultati ottenuti da Rossi e Viñales nei due giorni di test svolti a Valencia E’ calato il sipario sulla due giorni di test a Valencia, a sorridere è stata senza dubbio la Yamaha, che ha piazzato davanti a tutti i propri piloti sia ieri che oggi. Se martedì è stato Quartararo a prendersi il miglior tempo, mercoledì è toccato a Viñales firmare la prestazione più veloce, esaltando Maio ...

MotoGP - Viñales esalta la nuova Yamaha : “il telaio funziona bene - è migliorato anche il motore” : Il pilota spagnolo ha commentato la seconda giornata di test a Valencia, chiusa al comando con un tempo migliore rispetto alla pole di Quartararo fatta segnare sabato scorso La Yamaha brilla a Valencia, Maverick Viñales fa segnare il miglior tempo nella seconda giornata di test sul circuito Ricardo Tormo, facendo segnare un tempo migliore rispetto a quello valso la pole a Quartararo sabato scorso. AFP/LaPresse Un risultato esaltante per il ...

MotoGP - analisi Day-2 Test Valencia 2019 : Yamaha continua a brillare - tanto lavoro per Rossi e Dovizioso : Il lunghissimo weekend di Valencia, esteso fino a questa sera con la due giorni di Test dopo aver calato il sipario sulla stagione 2019 della MotoGP, è finalmente volto al termine e ancora una volta ad eccellere troviamo una Yamaha. Fin dal venerdì del Gran Premio i mezzi della casa di Iwata si sono dimostrati dei veri fulmini, salvo poi venire annientati dalla Honda del campione del mondo Marc Marquez nel momento che contava davvero, ovvero la ...

MotoGP - Quartararo non nasconde la sua impazienza : “non vedo l’ora di salire sulla nuova Yamaha” : Il pilota francese ha commentato il lavoro svolto oggi a Valencia, dove si è tenuta la seconda giornata di test La prima sessione di test in vista del prossimo anno, tenutasi sul circuito di Valencia, non ha visto i piloti del SIC Petronas salire sulla nuova Yamaha. Fabio Quartararo e Franco Morbidelli si sono concentrati su diverse configurazioni di assetto e alcune novità aerodinamiche, senza prendere confidenza con la M1 versione ...

MotoGP - Test Valencia – Le Yamaha dominano! Vinales primo nel day 2 : sfortuna per Valentino Rossi [TEMPI] : Si conclude anche il secondo giorno dei Test di Valencia con le Yamaha al comando: Vinales precede Quartararo e Morbidelli. Valentino Rossi ha potuto provare la moto 2020 solo nel finale La Yamaha può sorridere nel secondo giorno dei Test di Valencia. Sul circuito Ricardo Tomo, che nel weekend è stato teatro dell’ultima gara della stagione 2019, le moto della casa di Iwata hanno fatto registrare le migliori prestazioni nei Test. ...

MotoGP - Risultato Day-2 Test Valencia 2019 : Maverick Vinales apre il festival Yamaha - Rossi 9° - Dovizioso 11° : Maverick Vinales (Yamaha) conferma il suo stato di grazia, sia a livello personale, sia con la sua moto, e chiude brillantemente al comando la seconda, ed ultima, giornata dei Test 2019 riservati alla MotoGP di Valencia. Sul circuito intitolato a Ricardo Tormo lo spagnolo ha portato a termine questo turno con un tempo eccellente, mettendo in riga tutti gli avversari. Tra questi ancora buone risposte da parte dei colleghi di marchio della Yamaha, ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Viñales prossimo davanti a tutti - Rossi torna sulla nuova Yamaha : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 Il passo di Rossi al momento è molto molto alto, ma sicuramente ci saranno delle regolazioni da fare prima di pensare di spingere. 16.38 E’ arrivata anche la prima caduta della carriera in MotoGP per Brad Binder. Another one claimed at turn 10! ?? This time it's #MotoGP rookie @BradBinder_41 with his first crash in the premier class

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Viñales in testa con la Yamaha 2020. Rossi costretto a girare con la versione non aggiornata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Un Morbidelli positivo ai microfoni Sky Sport: “Sono stati giorni positivi, abbiamo provato una sella più stretta per aumetare la velocità e il forcellone in carbonio. Non c’è una differenza enorme, in accelerazione mi dà più grip ma in staccata faccio più fatica a fermare la moto ma non è male. Abbiamo aggiustato e rifinito il setting e tutto sommato è andato tutto ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : ottimi segnali dalla Yamaha 2020 di Viñales. Rossi in pista con la versione vecchia dopo il problema : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Unico in pista ora Alex Marquez che continua i suoi leggeri progressi di adattamento. Ventesima posizione provvisoria e ancora evidenti problemi di traiettoria in certe curve. 16.07 Ancora undicesimo tempo per Dovizioso che, come spesso accade, non cerca mai davvero il limite nei Test ma si concentra sul lavoro sia in pista che ai box. 16.05 Rientrato Rossi ma, fonte Sky Sport, dovrebbe ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : si scalda la pista e i piloti iniziano il lavoro. Attesa per le novità Yamaha e Ducati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.44 Vinales si issa in seconda posizione a 86 millesimi da Marquez, mentre Quartararo è sesto a 728 11.42 Inizia la giornata anche per Quartararo, mentre Vinales sale subito in quinta posizione Time to head out to work!#PETRONASmotorsports | #MotoGP | #ValenciaTest | #FQ20 | #FM21 pic.twitter.com/rLqqrXLkBE — PETRONAS SRT (@sepangracing) November 20, 2019 11.40 Tornano ai box ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : scatta la seconda sessione - Valentino Rossi in cerca di risposte sulla Yamaha 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15: “C’è tanto da lavorare ma la prima giornata è piuttosto positiva. Abbiamo provato un motore un po’ diverso che è l’evoluzione di un motore già provato in passato, qui a Valencia il rettilineo è abbastanza corto però andiamo un po’ meglio. C’è ancora un po’ da recuperare però anche come erogazione per le gomme la sensazione è buona. Non è ancora ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Valentino Rossi e Dovizioso continuano il lavoro sulle nuove Yamaha e Ducati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15: “C’è tanto da lavorare ma la prima giornata è piuttosto positiva. Abbiamo provato un motore un po’ diverso che è l’evoluzione di un motore già provato in passato, qui a Valencia il rettilineo è abbastanza corto però andiamo un po’ meglio. C’è ancora un po’ da recuperare però anche come erogazione per le gomme la sensazione è buona. Non è ancora ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : tra poco scatta la seconda sessione - Valentino Rossi in cerca di risposte sulla Yamaha 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.57: Una seconda sessione, dunque, importante per capire ancor di più le moto con gli aggiornamenti apportati. 9.55: Difficili da interpretare le prestazioni della Honda in un day-1 caratterizzato dalle cadute dei fratelli Marquez e di Stefan Bradl che hanno condizionato pesantemente il programma di lavoro del team giapponese.

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : day-2 - Valentino Rossi prova le novità Yamaha : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA E ORARI DELLA SECONDA GIORNATA (MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE) LA CRONACA DELLA PRIMA GIORNATA DI Test A Valencia Valentino Rossi: “BUONE SENSAZIONI CON IL MOTORE AGGIORNATO” VIDEO ALEX MARQUEZ: “MIGLIORAVO GIRO DOPO GIRO MA SONO ANCORA LONTANO” VIDEO QUARTARARO: “OTTIMA PRIMA GIORNATA, NON VEDO L’ORA DI provaRE IL NUOVO MOTORE” ANALISI DELLA ...