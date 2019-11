Il fastidio del romantico

Trenta lascerà la casa della Difesa : “Mio marito ha presentato istanza di rinuncia. Forse da ministro ho dato fastidio a qualcuno” : Elisabetta Trenta lascerà la casa della Difesa in zona San Giovanni in Laterano, a Roma, ‘ricevuta’ come appartamento “di servizio” quando era nel governo. “Mio marito, pur essendo tutto regolare, e sentendosi in imbarazzo, per salvaguardare la famiglia ha presentato istanza di rinuncia per l’alloggio”, dice l’ex ministra a 24 Mattino su Radio 24. “Lasceremo l’appartamento nel tempo che ci sarà dato per fare un trasloco e ...

Polemica per lo spot Buondì con la fastidiosa musica neomelodica della deficienza artificiale; Motta si giustifica : “Non volevamo offendere i napoletani” : Il nuovo spot per Buondì Motta, "a prova di devianza artificiale" non piace. E non solo ai napoletani. Una pioggia di commenti negativi si è abbattuta sui social dell'azienda che ha provato a giustificarsi con qualche parola scritta su Facebook. L'intenzione di Motta, che per la realizzazione dello spot pubblicitario si è affidata all'agenzia Connexia Milano non era di certo quello di deridere la musica neomelodica né le tradizioni ...

Nuovi casi di Xylella fastidiosa verso il nord della Puglia : Taranto. La Xylella fastidiosa avanza inesorabilmente verso il nord della Puglia. All’esito delle prime analisi a seguito del monitoraggio avviato