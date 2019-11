Giovane muore travolto da treno, indossava le cuffie

Indossava le cuffie sui binari : Giovane muore travolto dal treno : Un ventenne è morto dopo essere stato travolto da un treno lungo la linea ferroviaria Pisa-Lucca, in prossimità della stazione di Pisa San Rossore. L’incidente è avvenuto probabilmente all’alba ma la salma è stato scoperta solo ore più tardi. La linea è stata interrotta intorno alle 9.40 per consentire di effettuare tutti i rilievi tecnici da parte dalle forze dell’ordine. Sull’episodio indaga la polfer di Pisa, sul posto ...

Meningite : Giovane donna muore a Genova - era arrivata in ospedale in condizioni gravissime : Una donna di 27 anni è arrivata all’alba al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova in gravissime condizioni ed è deceduta in tarda mattinata. Per i medici si tratta di un caso di sepsi menigococcica. È stata attivata, come da protocollo, la profilassi sulle persone che hanno avuto contatti con lei.Continua a leggere

Giovane attrice muore a 13 anni : stroncata da un attacco d’asma : Promessa di Brodway muore a soli 13 anni a causa di un attacco di asma. La Giovane attrice Laurel Griggs, star di Saturday Night Live, è morta a New York dopo essersi sentita male davanti alla sua famiglia. I medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma purtroppo il malore le è stato fatale. Il nonno della piccola la ricorda come una ragazza piena di energie, un’attrice promettente che aveva per il suo futuro molti progetti e ...

Prato - moto contro un’auto : muore Giovane cuoco - il conducente positivo all’alcoltest : Un centauro di 27 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato con un’auto sulla strada Montalese. La madre ha avuto un malore quando è arrivata sul luogo dell'incidente. Lorenzo Destro lavorava in un noto ristorante della zona ed era conosciuto da tutti.Continua a leggere

Incidente mortale - la Smart si ribalta e muore un Giovane di 34 anni : Un ragazzo di 34 anni è morto oggi in un Incidente stradale che ha visto coinvolte tre auto. A perdere la vita è stato Salvatore Cavaliere di Augusta (Sr). L’Incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nei pressi di contrada Targia, nel Siracusano. La Smart guidata dal 34enne si è cappottata in seguito all’impatto. Una donna e il figlio che si trovavano a bordo di un’altra auto sono rimasti feriti e sono stati trasportati ...

Reagisce a una rapina e gli sparano alla testa - muore Giovane a Roma : Tragedia a Roma. Un ragazzo di 25 anni e' morto, ucciso da un colpo di pistola alla testa durante una rapina avvenuta ieri sera

Tragedia nel mondo del calcio a 5 - muore Giovane allenatore : la commovente lettera della sua ex squadra : Un’autentica Tragedia, di quelle che non vorremmo mai sentire. mondo del calcio a 5 sotto shock, è venuto infatti a mancare un giovane allenatore, Vincenzo Ilarità, in seguito ad una malattia. Conosciuto negli ambienti dell’Isola di Ischia, l’uomo aveva lasciato la guida della Virtus Libera Under 21 proprio a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La sua ex squadra, sulla propria pagina Facebook, ha ...

Giovane promesso del calcio muore per un infarto mentre sostiene un esame a scuola - shoccati i compagni di classe : Un ragazzo di soli 18 anni è morto mentre stava sostenendo un esame a scuola. Forse il troppo stress accumulato e la troppa emozione ha giocato nei confronti del ragazzo un bruttissimo scherzo. Il Giovane ha prima perso l’equilibrio, poi è cascato a terra perdendo conoscenza. I suoi compagni di classe hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo senza sortire l’effetto sperato. Il Giovane si chiamava Luke O’Brien May, era uno studente ...

Morta dopo un’operazione di routine : Maura muore a 22 anni. La Giovane era una cantante in erba : Alla fine non ce l’ha fatta Maura Di Puoti. La ragazza di Casaluce, ora in lutto, aveva solo 22 anni ed è Morta nella notte tra giovedì e venerdì nell’Ospedale Civile modenese di Baggiovara. La giovane se n’è andata dopo dieci giorni di calvario ospedaliero: si era sottoposta a un’operazione di routine, ma purtroppo qualcosa è andato storto. Ora in relazione alla morte della 22enne si indaga per il reato di omicidio colposo. La giovane, ...

Giovane sposa muore durante il viaggio di nozze - l’autopsia rivela la tremenda verità : Una ragazza di 24 anni, Kelly Clarke è morta all’età di 24 anni mentre era alle isole Fiji in viaggio di nozze con il suo neo marito. La Giovane era una brava infermiera australiana e aveva coronato il suo sogno di sposare l’uomo che amava. La ragazza è morta dopo alcuni giorni d’agonia e i medici non sono riusciti a capire cosa avesse la povera donna. Solo l’autopsia ha rivelato la verità sulla povera donna è morta a causa di ...

Incidente Fornaci di Barga - moto contro auto : Francesco - Giovane arbitro - muore a 18 anni : Incidente mortale ieri a Fornaci di Barga, Lucca: Francesco Tontini è morto a 18 anni dopo essersi schiantato con la sua moto contro una macchina, guidata da un 26enne, su via della Repubblica. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118: le sue condizioni sono subito apparse critiche. Tutta la comunità locale, dove il giovane era molto conosciuto, è sotto choc: "rRicercare un senso nella perdita".Continua a leggere

Malore durante la partita - muore un Giovane calciatore : Dramma nelle ultime ore. Un diciottenne, S.F., di Cosenza, è deceduto a seguito di un Malore avuto durante una partita di calcetto con gli amici. Il ragazzo si trovava in un campetto di calcio nei pressi del Municipio di Cosenza quando si è accasciato al suolo. Inutile la corsa al pronto soccorso dell'ospedale Annunziata dove è morto.