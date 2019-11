Costa | bisogna abbassare i toni | tutti al lavoro per i cittadini

Liverpool-Napoli - biglietti in vendita da lunedì : Costa 56 euro (e sempre bisogna ritirare al botteghino) : Saranno in vendita dalle 10 di lunedì 18 novembre i biglietti per Liverpool-Napoli. La squadra di Ancelotti sarà in trasferta in Inghilterra, per il match di Champions, il 27 novembre alle 20 (ora locale). La vendita, comunica la Società sul sito ufficiale, andrà avanti fino alle 12 di mercoledì 20 novembre e comunque fino ad esaurimento dei posti. La prenotazione si può effettuare compilando il modulo presente sul sito del Napoli. Il ...