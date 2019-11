Ciclismo | Simone Velasco | “Non potevo dire di no alla Gazprom-Rusvelo Ringrazio Scinto e

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) Il 2019 diè stato, senza ombra di dubbio, l’anno del riscatto. Una stagione iniziata nel migliore dei modi con la prima vittoria da professionista, quasi inaspettata e sudata fino all’ultimo, al Trofeo Laigueglia. E qui il corridore elbano, classe 1995, ha trovato la motivazione giusta per continuare a puntare in alto. È bastato un solo mese per agguantare anche il secondo sigillo in carriera in occasione della terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Successivamente qualche problema fisico ha frenato parte della sua stagione, ma da agosto in poi ecco cheè riuscito a ritrovare la carica giusta, grinta da vendere e grande resistenza, per cercare di chiudere questo 2019 ad alti livelli. Questo ha fatto sì che arrivasse l’interesse da parte di diversi team, e il conseguente cambio di casacca per il prossimo anno con il passaggio ...

