Un pulcino abbandonato L' uomo senza memoria e senza parola che dal 2018 vive

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Quando lo hanno portato al Pronto soccorso era il 22 agosto. La Polizia lo aveva trovato in preda a una crisi epilettica a Roma. Da quel giorno l’che “Dovrebbe chiamarsi Igor, Igor Kozlov” non se n’è più andato e abita lì. A raccontare la sua storia il Corriere della Sera. Non avendo identità né uno straccio di indizio che possa far risalire alle sue origini, Igor — che si esprime con suoni gutturali e sembra non comprendere il linguaggio — non è trasferibile. Occupa uno spazio del pronto soccorso, ricoverato fisso accanto ai malati. «Ci fa tenerezza perché non è niente e nessuno. È un», dice di lui il direttore del Dipartimento, Adolfo Pagnanelli, che lo scorso maggio lo ha accompagnato in tribunale per testimoniare ...

