Pasta | Coldiretti | “Aumenta di 11 volte l’import del grano dal Canada”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Aumenta di oltre 11la quantità diimportato dal Canada in Italia nel 2019 dopo l’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio fra la Ue e il Paese nord americano (Ceta). E’ quanto emerge da un’analisi disu dati Istat nei primi otto mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2018. Il risultato – sottolinea la– è che oggi quasi quattro chicchi su dieci che vengono dall’estero sono canadesi, dove non si rispettano le stesse regole di sicurezza alimentare e ambientale vigenti nel nostro Paese a partire dall’utilizzo dell’erbicida glifosato in preraccolta, secondo modalità vietate sul territorio nazionale dove la maturazione avviene grazie al sole. Una situazione che – denuncia la– fa concorrenza sleale al made in Italy e mette in pericolo la vita di oltre trecentomila aziende agricole che coltivanospesso in aree interne ...

