Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 novembre 2019)è stata una delle protagoniste del ‘Grande Fratello 14′ ed è diventata celebre per la sua relazione sentimentale con l’ortopedico Giovanni Angiolini, che era coinquilino della Casa. Ma poi il suo ex partner la tradì ripetutamente e la storia d’amore terminò dunque malamente. La ragazza non appare nel mondo televisivo da un po’ di tempo. Qualche anno fa fu ospitata da Barbara D’Urso a ‘Pomeriggio 5’ ed in quella circostanza manifestò la sua intenzione di effettuare una doppia mastectomia per asportare le ghiandole mammarie per prevenire il tumore al seno. Infatti, proprio la madre è deceduta per questo male in passato. Ma ora la ritroviamo finalmente in una veste decisamente migliore. (Continua dopo la foto) In uno degli ultimi scatti postati sul social network Instagram è ripresa con labbra carnose, capelli castani e mossi ...

Noovyis : (Mary Falconieri col botto: sotto la giacca, niente. E tutto in vista: la ex GF osa e vince) Playhitmusic -… -