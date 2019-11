M5S affida a Rousseau la decisione se candidarsi in Emilia e Calabria Giovedì il voto

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Per il Movimento 5 stelle è “il momento di chiederci se questa grande mobilitazione di crescita e rigenerazione sia compatibile con le attività elettorali. Per questo motivo abbiamo deciso di sottoporre agli iscritti lariguardante la partecipazione alle imminenti elezioni regionali inRomagna e in”. Lo annuncia il Blog delle Stelle. “Partecipare alle elezioni richiede uno sforzo organizzativo, anche nazionale, e di concentrazione altissimo. Ciascuno di noi deve interrogarsi, con la massima responsabilità, sul contributo che sente di dare nei prossimi mesi, su dove sente più giusto che i suoi portavoce dirigano il proprio impegno. Deve chiedersi se pensa se siamo capaci, tutti insieme, in un grande lavoro di rete di condivisione e divisione degli incarichi, di essere utilmente presenti su diversi fronti. ...

