Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Lestrappano ideldi. È quello che scrive il Corriere dello Sport. Fabian Ruiz, Insigne, Di Lorenzo, Meret, Koulibaly, Zielinski, Mertens sono tornati dagli impegnicarichi di soddisfazioni personali, una cosa che può dare energia all’intera squadra in cerca del rilancio. Sono riusciti a smaltire l’amarezza del campionato e ad assorbire un clima diverso, che adesso aiuterà il gruppo. Meret torna rinfrancato, tassello importante per il futuro della Nazionale. Di Lorenzo ha dimostrato di poter stare a destra e anche al centro e ha conquistato un posto per gli Europei. Insigne ha recuperato il sorriso. Koulibaly ha provato l’orgoglio di indossare la fascia da capitano e ha poi esternato sui social la sua felicità di vivere acon la sua famiglia. Sprazzi di autostima anche per Zielinski, che ancora non ha mostrato tutte le sue ...

napolista : CorSport: le nazionali salvano i calciatori del #Napoli dalla crisi di nervi #FabianRuiz, #Insigne, #DiLorenzo,… - napolista : CorSport: #MilanNapoli, #Milik non ce la fa. Buone speranze per #Manolas e #Ghoulam. #Allan ancora in forse Lo sta… - napolista : CorSport: #Ancelotti proverà al 4-3-3 per ritrovare il miglior #Insigne Al ritorno dei calciatori dalle Nazionali… -