Anticipazioni U&D | l' annuncio della De Filippi su Alessandro Zarino | ' Sarà ad Amici

Anticipazioni U&D del 20 novembre - Juan Luis conosce altre dame : Gems in lacrime : Prosegue l'appuntamento pomeridiano su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che vedremo in onda anche domani, mercoledì 20 novembre, come sempre alle 14.45 circa. Le Anticipazioni diffuse in queste ore sulla pagina Instagram di WittyTv rivelano che sarà trasmessa la terza e ultima puntata della settimana dedicata al trono over, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese. Occhi ...

Anticipazioni U&D - la scelta finale di Giulia : è andata via dal programma con Schiavon : Oggi, giovedì 14 novembre, c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne trono classico, la quale è stata a dir poco ricca di colpi di scena e, soprattutto, caratterizzata dalla scelta finale della bella tronista Giulia Quattrociocche. Dopo aver vissuto un periodo turbolento dal punto di vista sentimentale, Giulia ha preferito seguire il suo cuore e così ha anticipato il momento tanto atteso che avremo modo di vedere in onda tra qualche ...

Anticipazioni U&D - il 14 novembre si parlerà in studio del legame tra Raselli e la D'Urso : Giulio Raselli e Giulia D'Urso sono sempre più sotto pressione: ogni giorno che passa, trapelano nuovi indizi sulla presunta conoscenza pregressa tra gli attuali protagonisti di Uomini e Donne. In rete, in particolare, si dice che sia proprio la corteggiatrice la mora con la quale è stato paparazzato il tronista quest'estate a Formentera: la verità su questa storia che sta appassionando gran parte degli spettatori del dating-show, potrebbe ...

