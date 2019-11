Veronica Panarello a 48ore dalla Cassazione | “Ansiosa e preoccupata | abbandonata da tutti”

Veronica Panarello - dall’omicidio di Lorys alla Cassazione : ecco dove eravamo rimasti : Mancano tre giorni alla sentenza di Cassazione per Veronica Panarello , la mamma di 31 anni che per i giudici di primo grado e quelli della Corte di Assise d'Appello di Catania ha ucciso, strangolandolo, il figlioletto Lorys Stival. Tra indagini, libri, minacce di morte e querele ecco cosa fanno nel frattempo i protagonisti della vicenda.Continua a leggere

Loris Stival : chi è la compagna di Andrea - il nonno accusato di omicidio da Veronica Panarello : Veronica Panarello , condannata anche in Appello a 30 anni di reclusione per il delitto del figlio di 8 anni, avvenuto a Santa Croce Camerina (Ragusa) il 29 novembre 2014, sta scontando la detenzione in carcere. La giovane donna si trova a Torino, dove lei un anno fa ha chiesto di essere trasferita da quello di Catania. La donna ammette solo l’occultamento del cadavere del figlio ma nega il delitto che lei addebita al suocero, Andrea Stival . Il ...

Omicidio Lorys Stival - Veronica Panarello torna in aula per minacce contro il suocero : A gennaio 2020 Veronica Panarello tornerà in aula per con l'accusa di minacce ai danni dell'ex suocero, Andrea Stival. Veronica continua ad accusare l'ex suocero di aver ucciso Lorys. Il legale di Stival: "Il mio cliente è stato scagionato, ma continua a essere preso di mira sui social: Veronica Panarello si è macchiata di due assassinii: uno è quello di Lorys, l’altro è quello di Stival Andrea". Il 24 gennaio del 2020, Panarello dovrà ...