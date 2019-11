Tragedia a Palermo | esplode ruota e uccide un ragazzo di 18 anni

Fonte : direttasicilia

(Di martedì 19 novembre 2019)all’interno di un’officina didove è morto undi 18a causa dell’esplosione di uno pneumatico. Si tratta di un incidente sul lavoro. E’ accaduto in una rivendita di gomme a, in viale Regione siciliana, nelle vicinanze di via Ugo La Malfa. A perdere la vita è un giovane di 18di origini senegalesi che lavorava come gommista all’interno dell’officina. Sul posto sono arrivati i carabinieri per ricostruire la dinamica e le responsabilità. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato ucciso dall’esplosione di un grosso pneumatico su cui stava lavorando. Sembra che ilstesse sostituendo la gomma quando questa gli è letteralmente esplosa in faccia dilaniando il malcapitato. Appena accaduto l’incidente sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 ma per ilnon c’è stato nulla da fare. Dopo il grave incidente ...

ilSicilia : Tragedia a Palermo: scoppia un pneumatico, muore diciottenne - blogsicilia : Tragedia sul lavoro, 18enne palermitano muore per l'esplosione di un pneumatico - - NewSicilia : #tragedia in #zona #fiera a #Palermo, #Sicilia, perde il controllo della #moto e sbatte la #testa per #terra: morto… -