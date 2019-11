Il governo non condivide se stesso

Giuseppe Conte - lo sfogo : "Così non si va avanti". Lancia il "tagliando di governo" - eppure... : Giuseppe Conte è sempre più preoccupato. La maggioranza è sfilacciata. Nicola Zingaretti ha annunciato che il Pd lavora "ad una nuova agenda" di governo dentro la quale ha messo la riforma fiscale, la revisione dei decreti sicurezza di Salvini e lo ius culturae. Luigi Di Maio ha prima replicato che

Paolo Mieli - la terribile profezia a Omnibus : "Anche se cadesse un altro governo - alle urne non si torna" : Lo Ius Soli è tornato sul tavolo del governo. La proposta tutta piddina dell'acquisizione della cittadinanza da parte dei bambini nati sul territorio italiano da genitori stranieri crea non poco scompiglio. Paolo Mieli, ospite a Omnibus, prende di mira l'idea rispolverata da Nicola Zingaretti: "Non

"L'Ilva non si salverà - il governo non è all'altezza" dice Sapelli : Per l'ex Ilva di Taranto del gruppo franco indiano ArcelorMittal si dovrebbero cercare azionisti privati, però nell'esecutivo c'è “una forte componente anti-industriale”. A sostenerlo in un'intervista a Libero Quotidiano è l'economista Giulio Sapelli, che è stato in predicato di fare il premier, anche se solo per un giorno. Secondo Sapelli il governo non è all'altezza “perché non ha le competenze, e perché nel suo stesso interno ha una forte ...

Luigi Di Maio - ultimatum al governo : "O otteniamo risultati o non ha senso" : "In questo governo, anche nel Movimento, mi accusano che alzo troppo la voce quando non ci fanno ottenere qualcosa. Ma noi facciamo tesoro del governo precedente: o otteniamo i risultati, nell'interesse di chi ci ha votato, oppure non ha senso". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del Movimento

Maltempo : Conte - ‘da governo fatti immediati non polemiche o slogan’ (2) : (Adnkronos) – “Azioni concrete per Venezia e i veneziani: con ordinanza della Protezione civile -ricorda il premier- oggi abbiamo disposto la sospensione dei mutui per un anno e dato corso allo stanziamento di 20 milioni di euro per il primo ristoro dei danni, con un rimborso di 5mila euro ai privati e di 20mila alle attività produttive. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato nominato commissario delegato per la gestione ...

Maltempo : Conte - ‘da governo fatti immediati non polemiche o slogan’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Misure concrete e immediate, non polemiche o slogan, per porre rimedio in tempi rapidi ai danni subiti dalla popolazione. Avevamo detto che queste comunità potevano contare sul sostegno del governo, lo stiamo dimostrando con i fatti”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, elencando gli interventi posti in essere di fronte all’ondata di Maltempo che ...

governo : Cesa - ‘Taranto non può morire e Venzia non può scomparire’ : Roma, 16 nov.'(Adnkronos) – “Ci battiamo sempre contro tutti i nemici del benessere degli italiani e del loro futuro. Taranto non può morire come Venezia non può scomparire. Il Movimento che professava la decrescita felice e i no incondizionati alle grandi opere sta cominciando a capire di cosa è fatto il tessuto economico del Paese e dell’importanza delle opere strategiche sia infrastrutturali che industriali”. Lo ...

Ex Ilva : Salvini - ‘governo non si rivolga ad avvocati ma risolva problema’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Se un governo di un Paese come l’Italia pensa di risolvere i problemi delle imprese per vie legali, andando in giro per i tribunali di mezza Italia, abbiamo persone pericolose ed incapaci al governo. Lo hanno capito i tarantini, i sindacati, gli imprenditori, i camionisti, gli operai”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, a proposito della situazione ...

Sicilia : protesta Vigili del fuoco - Lega 'da quando non più al governo attenzione scemata' : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - "Non appena la Lega non è stata più al governo, ed il senatore Candiani non è stato più sottosegretario con deLega ai Vigili del fuoco, l'attenzione nei confronti dei Vigili del fuoco è scemata immediatamente. Si era iniziato un percorso che aveva portato già a dei ris

Conad-Auchan : Pd - a pagare non siano i lavoratori - governo riapra confronto : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “L’operazione ‘Auchan – Conad’ non può essere pagata dai lavoratori. Per quello che è dato sapere anche alla luce dell’incontro avvenuto il 30 ottobre 2019 in sede ministeriale, il piano industriale presentato prefigura pesanti interventi sugli organici delle società coinvolte. Riteniamo sia necessario che venga al più presto riaperto il confronto in ambito aziendale e ...

Sicilia : Lupo (Pd) - ‘colpe governo Musumeci non ricadano su agricoltori’ : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) – “Le richieste degli agricoltori Siciliani sono legittime. Gli imprenditori ed i lavoratori non possono pagare il conto delle lentezze del governo Musumeci. Presenteremo una mozione per chiedere di dedicare una seduta del parlamento regionale ai problemi del settore e per impegnare il governo a trovare soluzioni rapide”. Così il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo, commenta la ...

Viaggio nella crisi dei 5 Stelle Non solo Ilva. E il governo rischia : L'ultimo, disperato, tentativo di trovare una mediazione sull'ex Ilva di Taranto tra il premier Giuseppe Conte - pressato da Partito Democratico e Italia Viva - e Luigi Di Maio - sotto attacco dall'ala dura del Movimento 5 Stelle guidata da Barbara Lezzi - è quello dello scudo penale a tempo, ipotesi alla quale una fetta di senatori grillini ha aperto ma solo a... Segui su affaritaliani.it