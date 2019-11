Era Bianca, la cioccolataia di ‘Un Medico in famiglia’. Dopo l’oblio torna con una confessione: “È stato terribile”

Cartabianca e DiMartedì : attualità e politica in prima sErata : L'appuntamento del martedì con la politica: su Rai3 con Bianca Berlinguer e su La7 con Giovanni Floris.

Violenta grandinata a Napoli - imbiancata la zona ospedaliEra : Una tempesta di pioggia e grandine si è abbattuta oggi su Napoli, creando momenti di apprensione e problemi al traffico cittadino. La zona più colpita risulta quella ospedaliera dove la grandine è stata particolarmente abbondante. Secondo alcune segnalazioni, al Cardarelli la corsia di accesso si è allagata con le ambulanze che hanno avuto difficoltà a raggiungere l'accesso del Pronto Soccorso. Al Policlinico la grandine mista a nevischio che si ...

MotoGp – Petrucci alza bandiEra Bianca ai test di Valencia : “troppo dolore alla spalla” : Danilo Petrucci costretto ad arrendersi al dolore durante la prima giornata di test a Valencia: le sensazioni del ternano della Ducati La prima giornata dei test di MotoGp di Valencia non ha sorriso a Danilo Petrucci: il ternano della Ducati è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un forte dolore alla spalla, che lo ha perseguitato per tutta la stagione ma che si è accentuato dopo la caduta di domenica in ...

A Cartabianca di stasEra 19 novembre ci sarà un confronto tra Borgonzoni e Bonaccini : Martedì 19 novembre, dalle ore 21:20 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata di Cartabianca. Il talk politico, condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer, nella puntata di questo martedì avrà un momento molto importante: come annunciato dalla stessa conduttrice, infatti, vi sarà un dibattito in studio tra Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini, ovvero i due candidati favoriti per le elezioni regionali in Emilia Romagna. Un confronto che può ...

Ex Ilva : Mulè - ‘governo si affida a magistratura e alza bandiEra bianca’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – ‘Sull’Ilva il governo che non governa celebra il suo fallimento: sperare che sia la magistratura a risolvere il problema equivale ad alzare bandiera bianca. Sostenere battaglie legali piuttosto che cercare e trovare soluzioni al tavolo negoziale significa riconoscere l’insuccesso e che la politica non è stata all’altezza del suo compito”. Lo afferma Giorgio Mulè, portavoce dei ...

Una Storia da Cantare - Bianca Guaccero a Blogo : "Il sabato sEra di Rai 1 è un sogno che si avvEra" : Determinata, appassionata, emozionata: Bianca Guaccero si prepara all'esordio nel prime time del sabato sera di Rai 1 con Una Storia da Cantare, al fianco di Enrico Ruggeri - anche lui al debutto in uno show Rai rigorosamente live -, e con una missione non facile, portare il cantautorato nell'intrattenimento da prima serata. L'impegno non la spaventa: dalla sua ha gavetta, esperienza e il patrimonio musicale che fa da struttura narrativa. E ...

Cartabianca e Di Martedì : attualità e politica in prima sErata : L'appuntamento del Martedì con la politica: su Rai3 con Bianca Berlinguer e su La7 con Giovanni Floris.

Rai1 chiama Bianca Guaccero per sfidare Maria de Filippi : ecco quale programma condurrà il sabato sEra : Bianca Guaccero approda in prima serata su Rai Uno con un programma sulla musica italiana. La trasmissione si chiama Una Storia da Cantare e vedrà al suo fianco anche Enrico Ruggeri. Si tratta di tre serate evento dedicate ad altrettanti artisti italiani, gli indimenticabili Fabrizio De André, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Il programma dovrà cercare di risollevare gli ascolti del sabato sera di Rai Uno contro Tu Si Que Vales. Lo show di Canale ...

Inter - la divisa da trasferta tornerà bianca nel 2020/21 : Inter maglia trasferta 2020 2021 – Il sito specializzato “Footy Headlines” ha svelato le prime informazioni sulla divisa da trasferta dell’Inter per quanto riguarda la stagione 2020/2021. Il kit, che sarà sempre realizzato da Nike, tornerà ad essere bianco, come nella stagione 2018/19. Il kit da trasferta per il 2020/21 abbandonerà dunque il verde acqua […] L'articolo Inter, la divisa da trasferta tornerà bianca nel 2020/21 è stato ...

StasEra Italia - Bianca Berlinguer smonta Di Maio : "Mi sembra che un giorno si parla di una tassa - e dopo..." : Bianca Berlinguer, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, parla dopo l'intervista a Luigi Di Maio e attacca il governo: "A me sconcerta il fatto che un giorno si parla di una tassa e il giorno dopo si è pronti a rimodularla: si sta creando nell'opinione pubblica la sensazione che

Ilva - Antonio Padellaro dalla Gruber alza bandiEra Bianca : "Cosa deve fare ora questo governo" : "Fate presto". Antonio Padellaro, ospite di Otto e mezzo, rispolvera idealmente un vecchio slogan, valido per ogni stagione politica italiana. Si parla di Ilva e l'editorialista del Fatto quotidiano, che pure è sponsor del governo giallorosso dopo la parentesi infausta (a suo dire) gialloverde, non

Di Maio sventola bandiEra Bianca "In Senato non controllo i miei - dissidenti pronti a tutto" : Luigi Di Maio ammette l'incapacità di "comandare" i Senatori grillini, sull'ex Ilva. "Nessun cedimento, lo scudo penale non deve ritornare. A Palazzo Madama siamo pronti a votare contro costi quel che costi", scrive il Messaggero sintetizzando il pensiero dei Senatori del Movimento. Che si dichiaran

Bianca Guaccero a Detto Fatto si commuove per Lucia Bosè : "Sapete qual Era la cosa sconvolgente?" : Nell'ultima puntata di Detto Fatto, in onda martedì 29 ottobre su Rai2, la conduttrice Bianca Guaccero si è lasciata andare ad un momento di commozione. Tutto è iniziato quando Jonathan Kashanian, ospite di giornata, ha iniziato a parlare di Lucia Bosè che, qualche giorno fa, era stata intervistata

Cartabianca e Di Martedì : attualità e politica in prima sErata : L'appuntamento del Martedì con la politica: su Rai3 con Bianca Berlinguer e su La7 con Giovanni Floris.