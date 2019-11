Boss con il reddito di cittadinanza

Superare la Bossi-Fini si può - l'illegalità asseconda le destre : Le campagne di criminalizzazione degli stranieri e dell’immigrazione rappresentano una scelta contro l’Italia e i suoi interessi. Gli unici che ci guadagnano sono gli imprenditori politici del razzismo che, in assenza di proposte alternative promosse con altrettanta forza, speculano in chiave elettorale, ricavandone un tornaconto personale e di partito (soldi e potere).La dimostrazione di questa realtà è palese nella ...

Il Boss di Xbox : "gli RPG sono un'area su cui dovremmo concentrarci" : Xbox UK ha pubblicato una nuova intervista video con Phil Spencer, capo della divisione Xbox di Microsoft.Mentre la maggior parte delle domande si concentrava sul gusto personale e sulla storia di Spencer, un quesito era piuttosto interessante. E' stato chiesto al boss di Xbox su quale genere le piattaforme di Microsoft dovrebbero concentrarsi di più."Una delle cose di cui sono davvero orgoglioso è che per noi sono aumentati gli RPG".Leggi ...

Via D'Amelio - conferma ergastolo ai Boss responsabili morte Borsellino : La corte d'assise d'appello di Caltanissetta ha condannato all'ergastolo i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino, imputati della strage in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i suoi cinque uomini della scorta. Condannati a 10 anni i "falsi pentiti" Francesco Andriotta e Calogero Pulci, accusati di calunnia. I giudici hanno dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato a Vincenzo Scarantino, anche lui imputato di ...

Borsellino quater - confermate le condanne all’ergastolo per i Boss. Inflitti 10 anni ai “falsi” pentiti. Prescrizione per Vincenzo Scarantino : La Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato all’ergastolo i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino, imputati della strage in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque uomini della scorta. Condannati a dieci anni i “falsi pentiti” Francesco Andriotta e Calogero Pulci, accusati di calunnia. I giudici hanno dichiarato estinto per Prescrizione il reato contestato a ...

Diablo IV in un video gameplay che mostra la Boss battle contro Ashava : Game Informer ha pubblicato un nuovo video gameplay di quattro minuti dedicato all'attesissimo Diablo IV da poco annunciato da Blizzard. Il filmato in questione si concentra sulla boss battle con Ashava.Per chi non lo sapesse, in Diablo IV i giocatori viaggeranno attraverso un enorme e collegato open-world che ospita vari boss in stile raid, come Ashava.Leggi altro...

Matteo Messina Denaro - tre arresti per traffico di droga. Il Boss latitante e l’ipotesi di un incontro in stazione a Trapani : Ancora un’inchiesta Il boss latitante Matteo Messina Denaro, indicato semplicemente come “Iddu”, potrebbe essersi fatto accompagnare nella stazione di Trapani a bordo di una Mercedes da uno dei suoi favoreggiatori. Il particolare emerge dall’inchiesta della Dda di Palermo che ha portato all’arresto di tre presunti narcotrafficanti. Gli investigatori hanno intercettato l’ex avvocato Antonio Messina, anziano massone radiato ...

Mafia - condanne fino a 19 anni in abbreviato per Boss e affiliati ai clan di Trapani. Anche quello del superlatitante Messina Denaro : Tredici condanne e un’assoluzione nel processo, celebrato con rito abbreviato, ai clan della provincia di Trapani e alla “famiglia” del boss latitante Matteo Messina Denaro. Le pene complessive stabilite dal giudice per l’udienza preliminare di Palermo, Cristina Lo Bue, ammontano a 150 anni di carcere per i reati, contestati a vario titolo, di associazione mafiosa e favoreggiamento. Nicola Accardo, capoMafia di Partanna e ...

Mafia - il gip ha convalidato i fermi di Antonello Nicosia e del Boss Accursio Dimino : È stato convalidato il fermo di Antonello Nicosia, ex collaboratore di una deputata e attivista radicale, e il boss di Sciacca Accursio Dimino, accusati di associazione mafiosa dalla Dda di Palermo. Il gip ha convalidato il provvedimento e accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dai pm. Stessa decisione per Luigi e Paolo Ciaccio e Massimo Mandracchi, gli altri tre indagati per favoreggiamento. L’indagine, coordinata dal ...

Mafia - così Nicosia voleva cambiare partito : “Occhionero sta con Grasso. Io vorrei andare con Forza Italia”. Il Boss : “Sono più garantisti” : Il doppio gioco poteva diventare pericoloso. Per questo motivo Antonello Nicosia voleva cambiare cavallo: lasciare l’incarico di assistente di Giuseppina Occhionero, deputata di Liberi e Uguali (ora con i renziani di Italia Viva), e trovare “nuovi sponsor politici“. Il motivo? La parlamentare con cui collaborava era stata eletta nella lista di Pietro Grasso, ex procuratore nazionale AntiMafia. Non il massimo per ...

Mafia - il Boss fermato con Nicosia era socio dell’ex parlamentare di Forza Italia : Oggi è finito di nuovo in manette per associazione mafiosa. Ieri è stato addirittura tra i soci di Massimo Maria Berruti, ex finanziere, poi avvocato della Fininvest di Silvio Berlusconi e deputato di Forza Italia. È il curriculum di Accursio Diminio, capo della famiglia mafiosa di Sciacca (Agrigento), fermato dalla procura di Palermo mentre si stava preparando per partire verso gli Stati Uniti. Dimino viene intercettato più volte con Antonello ...

Berlusconi e la mafia - per Forza Italia è vietato citare le sentenze in tv. Tutti contro Di Matteo che parla di Dell’Utri e i Boss : “Mitomane” : Ricordare in tv le sentenze sulla trattativa tra Marcello Dell’Utri e la mafia? Per Forza Italia è vietato. Il partito che solo qualche giorno fa gridava alla limitazione della libertà d’espressione per la nascita della commissione Segre contro l’antisemitismo, oggi si scaglia contro il magistrato Nino Di Matteo per aver ricordato in diretta televisiva su Rai3 il patto tra le famiglie mafiose e Silvio Berlusconi durato almeno ...