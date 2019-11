Mani sporche e batteri | cosa accade se non si lavano

Fonte : dilei

(Di lunedì 18 novembre 2019) Lavarsi leè un’abitudine tanto semplice quanto importante per preservare la salute personale e pubblica. Per rendersi conto di quanto sia cruciale ricordiamo che, quando si hanno le, si possono trasferiresu diversi superfici – fino a 5 – e contagiare più di 10 persone. Si tratta di numeri che fanno riflettere esattamente come quelli portati in luce da una recente ricerca commissionata da Initial, società che si occupa di fornitura di servizi per l’igiene. Concentrandosi in particolare sugli ambienti di lavoro, contesti frequentati da un ampio numero di persone e per forza di cose più pericolosi quando si parla di propagazione di germi, ha scoperto che non sono pochi i soggetti che, quando sono di fretta, nonledopo aver utilizzato i servizi (circa il 37% del campione intervistato). Questo scenario è reso ancora più ...

