Fonte : universo7p

(Di lunedì 18 novembre 2019)dialtri 143In una nuova scoperta resa possibile dall’intelligenza artificiale, i ricercatori hanno trovato, piante ecome serpenti, lama, pesci, uccelli e altri sulledi Nasca in Perù. Un gruppo di scienziati dell’Università di Yamagata ha scoperto in Perù 143nelledie Pampas de … L'articolodi143diUniverso7p.it.

Universo7p : Linee di Nazca: Scoperti 143 nuovi geoglifi di umanoidi e strani animali @Universo7p - mariadinazareth : Tutti conoscono le linee di #Nazca in Perù! Ma pochi sanno che anche in #medioriente c'è qualcosa di simile...… - _Il_Corvo_ : Tutti conoscono le linee di #Nazca in Perù! Ma pochi sanno che anche in #medioriente c'è qualcosa di simile...… -