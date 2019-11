“La rete degli invisibili” | ecco la ’ndrangheta nell’era digitale

Raffaella Carrà : “La Vita in Diretta potrebbe essere fatta meglio. Non è colpa dei conduttori né degli autori - ma della rete” : Raffaella Carrà prende alla lettera il titolo della sua trasmissione in onda su Rai3: A raccontare comincia tu. La conduttrice durante la conferenza stampa di presentazione del suo programma di interviste non si è di certo risparmiata. “La tv dal vivo per me è meravigliosa. Guardo un po’ tutti, non tutto mi piace. Mi fa soffrire quando un programma potrebbe essere fatto meglio per un pizzico di scelte diverse“, esordisce la ...