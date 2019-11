Coppa Davis – Berrettini tradisce l’Italia | Shapovalov si impone in tre set e porta il

LIVE Italia-Canada 0-2 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-7 - 7-6 - 6-7 il romano spreca nel finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.41 Tra 30/40′ si svolgerà il doppio, è quasi scontato che Barazzutti si affidi a Fognini e Bolelli. Ricordiamo che una vittoria sarebbe cruciale per continuare a sperare nella qualificazione ai quarti di finale. 21.40 Sul 4-3 del terzo tie-break, Berrettini ha sbagliato una volée che, probabilmente, gli è costata la partita. Shapovalov ha battuto Berrettini 7-6, 6-7, 7-6. E’ ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-7 - 7-6 - 6-5 - è punto a punto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ace al centro, ingiocabile Shapovalov in battuta. 30-0 Altra sassata del canadese e rovescio in campo aperto a segno. 15-0 Subito un servizio potente di Shapovalov. Ora o Matteo Berrettini strapperà il servizio a Shapovalov oppure questa partita si concluderà senza break e con tre tie-break. 6-5 Fuori il rovescio in avanzamento del canadese. 40-0 Lunga la risposta difensiva di ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-7 - 7-6 - 5-4 - è una trincea! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e diritto, troppo corta la risposta dell’azzurro. 15-15 Doppio fallo. L’undicesimo per il canadese. 15-0 Berrettini si era difeso benissimo su uno smash di Shapovalov, poi un grave errore di rovescio. Shapovalov va a servire tra i fischi dei tifosi italiani…E’ una corrida ormai. 5-4 Servizio vincente al centro! 40-0 Martella con il diritto Berrettini e ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-7 - 7-6 - 4-3 - finale thrilling : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non muta la costante di questo terzo set: Berrettini fatica al servizio, mentre i turni di battuta di Shapovalov scivolano via rapidi. ACE A USCIRE! 4-3! 40-30 Smash di rabbia da parte di Berrettini. Il canadese sta rispondendo quasi sempre a delle sassate da 220 e più km/h. 30-30 Sulla linea il back di rovescio di Berrettini, Shapovalov la mette fuori di rovescio di pochi centimetri. 15-30 ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-7 - 7-6 - 3-2 - il romano salva un break-point : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 ACE AL CENTRO IMPORTANTISSIMO! Bravissimo Berrettini che ha annullato una palla-break cruciale! A-40 Diritto sulla riga di Berrettini, stecca il canadese. Altra seconda da giocare… 40-40 Shapovalov tiene in campo la risposta, diritto dell’azzurro, errore di rovescio del canadese. Parità. 30-40 Pazzesco diritto vincente ad incrociare di Shapovalov. Palla-break che può decidere ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-7 - 7-6 si va al terzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ace esterno dell’azzurro. 15-0 Diritto strettissimo di Berrettini, errore di Shapovalov con il rovescio. 7-3 SERVIZIO E ROVESCIO LUNGOLINEA! MATTEO BERRETTINI PORTA LA SFIDA AL terzo! Un tie-break sontuoso per il romano! 6-3 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! LA PARTITA E’ GIRATAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Berrettini ha vinto uno scambio interminabile! Ha alzato a dismisura il LIVEllo del ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-7 - 5-5 finale di secondo set vibrante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Matteo Berrettini ora servirà per rimanere nel match. Obiettivo tie-break per l’azzurro. 5-6 Berrettini mette in rete la risposta di diritto. 40-15 Shapovalov va a rete e chiude con la volée di diritto. 30-15 Servizio al corpo, esce la risposta di rovescio dell’azzurro. 15-15 Si riscatta subito con una gran prima ed un comodo smash. 0-15 Doppio fallo del canadese. E’ il ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-7 - 3-4 soffre l’azzurro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Esce nettamente la risposta di Shapovalov. 40-15 Volée di rovescio dell’azzurro, che era venuto a rete con un attacco di diritto. 30-15 Prima potente al centro del romano. 15-15 Comodo diritto a metà rete di Berrettini. L’azzurro fatica sempre nei suoi turni di battuta in questo secondo set. 15-0 Esce di un soffio la risposta del canadese. 3-4 Altra battuta al corpo. Di fatto, ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-7 - 1-2 senza break nel secondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Servizio vincente al centro. A Berrettini questa sera serve una vera impresa per ribaltare questa partita. 40-15 Bella risposta di Berrettini, ma ancora meglio il rovescio lungolinea di Shapovalov. 30-15 In corridoio il diritto ad incrociare del canadese. 30-0 Berrettini prova ad uscire dallo scambio e mette in rete il diritto lungolinea. Il canadese sta incantando con il suo rovescio ad ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-7 - l’azzurro cede il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e diritto di Berrettini. 0-1 Ace del canadese. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Impressionante diritto lungolinea di Shapovalov. 30-0 In rete il rovescio di contenimento di Berrettini. 15-0 Gran battuta e smash di Shapovalov, che con il servizio fa il bello ed il cattivo tempo. Shapovalov si aggiudica dunque il primo set per 7-6. Quanti rimpianti oggi per l’Italia, pensando anche ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-5 - l’azzurro annulla una palla-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 Si va al tie-break, Berrettini non contiene l’accelerazione di diritto dell’avversario. 40-0 Servizio e diritto del canadese. Game agevole. 30-0 Attacco di rovescio e volée vincente di Shapovalov. Si avvicina il tie-break. 15-0 Servizio vincente del canadese. 6-5 ALTRO ACE AL CENTRO! Il romano si salva ancora da una situazione delicatissima! A-40 Ace al centro di ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 5-4 - il romano salva altre due palle-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Passante di Shapovalov, in rete la volée di Berrettini. 30-15 Shapovalov sta salvando tutto, Berrettini riesce ad ottenere il punto con una bordata di diritto sulla riga. 15-15 Gran diritto lungolinea di Berrettini che prende in contropiede il canadese. 0-15 Shapovalov resiste benissimo alle bordate di diritto di Berrettini, poi cambia l’inerzia dello scambio e va a segno di ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 3-2 - livello altissimo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace di Shapovalov. 4-3 Spettacolare scambio a rete, lo vince Berrettino con dei riflessi felini! 40-15 Errore gratuito di diritto per il canadese, palla in corridoio. 30-15 Schiaffo al volo di Berrettini, esce di un soffio il passante di rovescio di Shapovalov. 15-15 Servizio e diritto incrociato di Berrettini. 0-15 Esce nettamente il diritto di Berrettini. 3-3 Servizio vincente, è durato ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 2-1 - l’azzurro salva tre palle break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Buona prima di Shapovalov, in rete la risposta di Berrettini. 2-1 Berrettini, e con la prima si salva il romano, che ha annullato tre palle break! Vantaggio Berrettini, ancora bella prima esterna 40-40, 2a parità: cerca la profondità Shapovalov, in rete il dritto di Berrettini Vantaggio Berrettini, ottima prima centrale dell’azzurro 40-40 E se ne va anche la terza palla break, con ...