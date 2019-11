Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 18 novembre 2019) Si chiama Maksim Galkin ed è considerato l'attore edi punta in Russia, sposato alla cantante più famosa di sempre, Alla Pugacheva (osannata per intenderci come Mina in Italia). In teoria Galkin, bello, molto più giovane della moglie e già con una brillantissima carriera alle spalle, sarebbe un attore allineato, presentatore sulla tv di stato dei più importanti spettacoli. Ma da quando in un concerto nel cuore della Siberia, a Novosibirsk si è permesso di criticare la propaganda russa, nonchè il presidente Vladimir, qualcosa è cambiato.Radio Liberty si chiede perché lo faccia. Sono state persino pubblicate delle voci false sulla cancellazione dei sui spettacoli. Qualcuno ammicca al fatto che un attoreè già salito al potere in Ucraina, e quindi magari anche Galkin avrebbe qualche ambizione. Ma Galkin anche sull'Ucraina non ci è andato leggero. "Ci parlano sempre ...

ilfogliettone : Comico russo prende in giro Putin in uno spettacolo, è polemica - - Affaritaliani : Comico russo prende in giro Putin in uno spettacolo, è polemica -