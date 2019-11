Mattino | La fuga dal San Paolo è scoppiata dopo l’arrivo di Ancelotti

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 17 novembre 2019) A nulla è servito il restyling del San, i nuovi bagni, i sediolini e neanche i maxi-schermi, non sono serviti ad arginare ladei tifosi dall’impianto di Fuorigrotta. Un trend negativo, scrive il, che dipende da molti fattori la concorrenza delle pay tv, gli orari schizofrenici e una diversa cultura da stadio rispetto agli anni ’80 e ‘90. Neanche la politica di abbassare i prezzi degli abbonamenti ha portato i frutti sperati quest’estate quando la campagna è stata lanciata. È chiaro che bisogna considerare anche le avversarie, ma i numeri delle presenza al Sannelle prime 12 giornate di campionato parlano chiaro se confrontate con le passate stagioni. A partire da Mazzarri i numeri non sono mai stati così bassi, anche se nelle prime giornate della gestione Sarri non si sono visti numeri eccellenti. Ladal San, dunque, dallo ...

napolista : Mattino: La fuga dal #SanPaolo è scoppiata dopo l’arrivo di #Ancelotti La media spettatori della passata stagione è… - ubernograzie : Ambulanti, truffatori e ragazzine in fuga: «Rail Action Day» nelle stazioni... - Il Mattino #taxi #Abusivi #NoUber - infoitsport : RASSEGNA - Corriere: 'United, Chelsea, Juve e Napoli su Haaland! Lady Insigne: 'Non siamo in fuga', Il Mattino: 'Na… -