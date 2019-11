Maltempo | ad Anagni | frane | smottamenti e disagi

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) Si lavora ad(Frosinone) per mettere in sicurezza le varie zone della città colpite dale ripristinare la viabilità sulle strade interessate da. Ilha causato una vera e propria emergenza che si sta cercando di fronteggiare in ogni modo. “Mi preme ringraziare tutti i dipendenti comunali e quelli che sono impegnati con i volontari del Radio Soccorsoe dell’Associazione nazionale carabinieri. Eventi di questa entita’ – dichiara il sindaco Daniele Natalia – non sono prevedibili. In queste ore ci troviamo di fronte a una situazione straordinaria che stiamo cercando di affrontare nel miglior modo possibile grazie anche al piano di sicurezza comunale. Bisognera’ comunque intervenire da domani monitorando la situazione e, se necessario, diffidando i frontisti a risolvere la questione ...

