Fonte : lastampa

(Di lunedì 18 novembre 2019) Il segretario cerca di dettare un’agenda. Gori tra le poche voci critiche: non possiamo essere solo il partito di pensionati e dipendenti pubblici

LaStampa : Il segretario cerca di dettare un’agenda. Gori tra le poche voci critiche: non possiamo essere solo il partito di p… - GianniTacchini : Il Pd ci prova, svolta a sinistra di Zingaretti: “Ius soli subito e via i decreti sicurezza” - LaStampa : Il Pd ci prova, svolta a sinistra di Zingaretti: “Ius soli subito e via i decreti sicurezza” -