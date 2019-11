F.1, Verstappen trionfa ad Interlagos

Settimo trionfo di Maxche domina il Gp del Brasile a. L'olandese della Red Bull precede il francese della Toro Rosso Gasly e l'iridato Hamilton con la Mercedes. Al via, mantiene la testa, mentre Hamilton scalza Vettel. Leclerc, partito 14°, rimonta e aggancia i primi Bottas,dopo un bel duello per la quarta piazza col ferrarista,si ritira.Safetycar,si scatenano le Red Bull:supera Hamilton, Albon Vettel che poi si tocca con Leclerc, fuori le Ferrari! Nel finale out anche Albon, che era 2°.(Di domenica 17 novembre 2019)