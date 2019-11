Pronto soccorso | una ferita nazionale | Mancano 2mila medici Rischio stop da Nord a

Mara Venier e Antonella Clerici/ Infortunio e Pronto soccorso : 'Sbadate!' : Mara Venier e Antonella Clerici, vittime di un piccolo incidente, ecco come stanno e cosa è successo alle due conduttrici Rai

Messina - suora va al Pronto soccorso per dolori addominali e scopre di essere incinta - era stata qualche settimana in Africa nel suo paese di origine : All’inizi del mese di novembre ha destato molto scalpore la notizia che una suora di un piccolo collegio nel centro delle Mebrodi in Sicilia, dopo essere stata in ospedale, aveva scoperto di essere in dolce attesa. Il caso eclatante era venuto fuori raccontato da la Gazzetta del Sud. La suora per forti dolori addominali aveva deciso di rivolgersi al pronto soccorso di Sant’Agata Militello nel messinese. Dopo i vari accertamenti del ...

Imola - muore in attesa al Pronto soccorso : “Stava aspettando di essere visitata da oltre un’ora” : I fatti al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Scaletta. I familiari della donna, 57 anni, hanno presentato denuncia dai carabinieri: "Stava aspettando di essere visitata da oltre un’ora". L’Ausl: "Verifiche in corso"Continua a leggere

Imola - va in Pronto soccorso perché si sente male ma muore durante l'attesa : Lavinia Greci È accaduto a una 57enne, deceduta a causa di un arresto cardiaco dopo aver aspettato di essere visitata per circa 100 minuti. La famiglia, che già denunciato la vicenda ai carabinieri, chiede che si faccia chiarezza sul caso È andata in pronto soccorso la mattina del primo novembre, perché accusava dolori e malessere. Ci si è recata da sola, con la sua macchina: una volta lì ha parcheggiato la sua auto e ha chiesto ...

Genova - bimbo di tre anni ha un malore per strada : muore al Pronto soccorso : Un bambino di tre anni è morto a Genova nel pomeriggio di lunedì, dopo aver avuto un malore. Lo riportano i media locali. Il piccolo, secondo quanto riferito dalla mamma, aveva avuto la febbre alta nei giorni scorsi: col passare delle ore si era sentito meglio ed era uscito insieme alla madre per accompagnare il fratello a scuola, a Sampierdarena. Nel tragitto, il bambino si è sentito male ed è stato trasportato al pronto soccorso ...

Bimbo di tre anni si sente male in strada e muore poco dopo al Pronto soccorso : Un bambino di tre anni è morto oggi pomeriggio dopo aver accusato un malore in strada durante una passeggiata con la mamma. È accaduto a Genova: il piccolo è deceduto dopo...

Violenza in ospedale a Napoli : il papà della bimba in codice verde sfonda la porta del Pronto soccorso del Santobono : Ha sfondato la porta del pronto soccorso pediatrico rischiando di colpire una piccola paziente perché non voleva aspettare il proprio turno. Ancora un episodio di Violenza in un ospedale...

Alex Belli e Delia Duran : ‘Aggrediti dall’ex marito di lei. Siamo finiti al Pronto soccorso e lo abbiamo denunciato’ : “Siamo stati aggrediti dall’ex marito di Delia all’uscita dal Tribunale di Ravenna, al termine della prima udienza del loro divorzio. Quell’uomo ha aperto la portiera della nostra auto, tentato di tirarmi fuori, e scaraventato a terra Delia, che nel frattempo era intervenuta”. Alex Belli torna sull’aggressione di cui è stato vittima con la fidanzata Delia Duran da parte, come dice lui, di un ex della ...

Pronto soccorso : da gennaio numeri al posto dei colori e attese di 4 ore massimo : Per avere le prime cure in Pronto Soccorso non si dovranno superare attese prefissate: dall’accesso immediato alle 4 ore. Ci saranno cinque codici numerici da 1 a 5, in base all’urgenza del caso, a cui le Regioni potranno associare un codice colore. A gennaio si parte negli ospedali del Lazio

Marijuana - Colorado 5 anni dopo la legalizzazione : record di gettito - ma visite psichiatriche quintuplicate al Pronto soccorso : In Colorado è tempo di bilanci. Cinque anni fa divenne il primo Stato americano a legalizzare l’uso ricreativo della Marijuana – lo seguiranno in nove, ultimo il Michigan nel 2018 – e da allora numerose ricerche governative e indipendenti hanno analizzato l’evoluzione del comportamento dei suoi 5,6 milioni abitanti, alla luce di questa novità normativa. Casse pubbliche ed economia privata hanno indubbiamente beneficiato ...

