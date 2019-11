Maltempo | lo scirocco fa una strage di alberi a Messina | tram bloccato | le immagini dalla

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Il forte vento diche soffia da una settimana in modo impetuoso nello Stretto di, sta provocando una vera e propriadiin città. Le raffiche più forti oggi hanno sfiorato gli 80km/h e verso le 14:30 a piazza Cavallotti sono crollati molti rami di svariati. Uno, decisamente grosso, è finito sulla linea tranviaria e così da ore inon transitano nella città peloritana. Le raffiche più forti stanno interessando i Peloritani e la fascia tirrenica della Provincia: spiccano i 122km/h di Novara di Sicilia i 94km/h di Tripi e gli 82km/h di San Pier Niceto. Ma in serata sono attese raffiche ben più sostenute., lofa unadiin città VIDEO Su MeteoWeb stiamo seguendo tutto ilin diretta con uno speciale di Nowcasting: per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo ...

