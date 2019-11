LIVE Moto3 | GP Valencia 2019 in DIRETTA | via alla Q2! Dalla Porta | Fenati e Arbolino in

LIVE Moto3 - GP Valencia 2019 in DIRETTA : via alla Q1! Vietti - Foggia e Nepa in cerca della top-4 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38: Arenas realizza il miglior crono di 1’40″525 a precedere di 93 millesimi Nepa e di 107 Ogura. Foggia è quarto a 0″324 dal vertce, mentre giro lento per Vietti. 12.37: Si comincia spingere! 12.35: 15′ di turno particolarmente serrati, con la speranza che Vietti, Foggia e Nepa saranno nella top-4. 12.35: Via alla Q1! 12.33: I motori si scaldano e la minima ...

LIVE Moto3 - GP Valencia 2019 in DIRETTA : tra poco il via alle qualifiche! Dalla Porta va in caccia della pole : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.27: Si partirà alle 12.35 con la Q1: Vietti, Nepa e Foggia andranno in caccia dei migliori quattro crono per accedere alla prossima fase. 12.25: Di seguito l’elenco dei piloti presenti in Q1: T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’41.447 12 0.643 0.024 1’40.443 15 1’40.135 11 A.ARENAS SPA Valresa Angel Nieto Team KTM 1’40.916 17 0.685 0.042 1’40.177 12 ...

LIVE Moto3 - GP Valencia 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca FP2 – Cronaca FP1 – Programma della giornata CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E qualifiche GP Valencia 2019 MOTOGP ALLE 9.55 E ALLE 13.30 (16 NOVEMBRE) Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport, pronti a seguire la DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio di Valencia della Moto3 che chiuderà definitivamente i battenti della lunga stagione 2019. Una stagione ...

LIVE Moto3 - GP Malesia 2019 in DIRETTA : Suzuki al comando - Dalla Porta e Arbolino nel gruppo di testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -13 CLASSIFICA AGGIORNATA: 1 24 T. Suzuki 9:58.189 2 19 G. RODRIGO +0.224 3 42 M. RAMIREZ +0.319 4 17 J. MCPHEE +0.394 5 75 A. ARENAS +0.573 6 21 A. LOPEZ +0.753 7 13 C. VIETTI +0.860 8 40 D. BINDER +1.062 9 48 L. Dalla Porta +1.399 10 14 T. Arbolino +1.471 -13 Rimonta strepitosa di Masià ...

LIVE Moto3 - GP Malesia 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale - Lorenzo Dalla Porta insegue un nuovo successo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca qualifiche – Programma odierno Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto3 valevole per il Gran Premio della Malesia 2019, penultima prova stagionale del Motomondiale. Lorenzo Dalla Porta si è già laureato campione del mondo con due gare d’anticipo regalando all’Italia il primo titolo nella classe Moto3 (15 ...

LIVE Moto3 - GP Australia 2019 in DIRETTA : DALLA PORTA VINCE ED è CAMPIONE DEL MONDO! Canet out : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lorenzo DALLA PORTA VINCE il Mondiale se… – La cronaca delle qualifiche DALLA PORTA PRECEDE RAMIREZ E ARENAS!! CAMPIONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ARRIVO: VINCE DALLA PORTA ED è CAMPIONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Loading… Loading… ULTIMO GIRO: DALLA PORTA di nuovo ...

LIVE Moto3 - GP Australia 2019 in DIRETTA : Lorenzo Dalla Porta può vincere il Mondiale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lorenzo Dalla Porta vince il Mondiale se… – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Australia 2019 della Moto3. Sul circuito di Phillip Island la classe più leggera si sfida per 25 punti che potrebbero risultare decisivi a LIVEllo di titolo iridato. Il nostro Lorenzo Dalla Porta, infatti, è ad un passo dal successo finale. Il pilota ...

LIVE Moto3 - GP Giappone 2019 in DIRETTA : duello cruciale tra Dalla Porta e Canet per il Mondiale. Antonelli vuole vincere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca qualifiche – Programma odierno Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima e quartultima tappa stagionale del Mondiale Moto3. Ormai non si può più scherzare nella classe leggera, con una lotta per il titolo ancora apertissima e molto incerta che coinvolge ancora ben tre piloti tra cui i nostri ...

LIVE Moto3 - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : Dalla Porta - serve una rimonta difficile. Canet favorito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca qualifiche – Programma di giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima e quintultima prova stagionale del Mondiale Moto3. Siamo arrivati al momento della verità in quel di Buriram, con la classe leggera che si appresta ad affrontare una delle corse più impegnative e spettacolari ...

LIVE Moto3 - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : FP3 e qualifiche in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesimo round stagionale del Mondiale Moto3 e primo atto della tradizionale trasferta asiatica di fine anno. Il weekend entra definitivamente nel vivo a Buriram per un sabato molto atteso ed imprevedibile anche dal punto di vista ...

LIVE Moto3 - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : tra poco si scende in pista per le prove libere 2 - Dalla Porta vuole cambiare passo dopo Aragon : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.05 Vedremo se Lorenzo Dalla Porta riuscirà a trovare le sensazioni giuste in questa seconda sessione in modo da non dover rincorrere gli altri nella giornata di domani, in cui è prevista pioggia. 8.00 La lotta per il titolo iridato è accesissima in Moto3 con Dalla Porta e Canet divisi da appena 2 punti, mentre Tony Arbolino è 3° a 29 punti di ritardo dal toscano. Ecco la classifica ...

LIVE Moto3 - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : prove libere 2 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Programma odierno Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima tappa stagionale del Mondiale Moto3. Il Motomondiale sbarca a Buriram per il primo capitolo di un’intensa trasferta asiatica che si chiuderà in Malesia prima del gran finale di Valencia. Nella classe leggera ...

LIVE Moto3 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : tra poco comincia il warm-up sul bagnato - ci sarà attività in pista? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI WARM UP (9.40) E GARA (13.00) DEL GP Aragon MOTOGP CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.58 Secondo le previsioni meteo il cielo dovrebbe schiarirsi progressivamente e non dovrebbe più piovere almeno fino a mezzogiorno, dunque si profila un turno non troppo indicativo. 8.55 Tra cinque minuti comincerà ufficialmente il warm-up, che si disputerà in condizioni di pista bagnata a causa della pioggia ...

LIVE Moto3 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : warm-up e gara - Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino si giocano una fetta di Mondiale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca qualifiche – Programma odierno Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Aragon 2019, valevole per la quattordicesima tappa stagionale del Mondiale Moto3. Al MotorLand va in scena l’ultimo capitolo della lunghissima estate europea prima di volare in Asia per la fase finale del campionato di una classe leggera che sta ...