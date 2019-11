Iv | Renzi | ‘noi aperti a tutti | destra sinistra e anche Fi’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “La Sicilia per noi è importante. E ha sempre anticipato il ciclo nazionale. Qui abbiamo tre anni davanti a noi per far radicare Italia Viva e poi esprimere un nostro candidato alla presidenza della Regione”. Lo dice Matteo, oggi a Catania, al quotidiano on line Livesicilia.it. “Qui, in Sicilia, abbiamo perso il referendum. Qui, in Sicilia, torneremo a vincere”. Seguendo il ‘modello Macron’ già evocato da: “Italia Viva è un soggetto nuovo, è una cosa nuova ini sensi. Se non avessimo voluto dare vita a una novità, saremmo rimasti nel Partito democratico. Noi pensiamo di seguire uno schema inedito, ma che in qualche modo richiama al movimento di Macron, En Marche. Noi apriamo a, ae a, purché si parli di persone perbene, fresche, innovative”.a Forza ...

lucianonobili : Voglio rassicurare Gianni Cuperlo e gli amici che a Bologna continuano ad occuparsi di noi. @ItaliaViva è nata per… - petergomezblog : Renzi e il partito di Berlusconi sempre più vicini. “Noi approdo naturale, aspettiamo dirigenti”. Carfagna apre a “… - lucatelese : Matteo Renzi: “Noi abbiamo un obiettivo: quello di fare ai dem ciò che Macron ha fatto ai socialisti”. Cioè distruggerli :-) -