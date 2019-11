Grossetano,torrente esonda: allagamenti

Nuovinel comune di Manciano (Grosseto), già colpito ieri dal maltempo, con 100 millimetri di pioggia caduti in appena sei ore. Secondo l'amministrazione comunale "ilSgrilla è in piena ed è già fuori dagli argini" e le strade provinciali "sono veri e propri fiumi d'acqua. Non mettersi in viaggio". Chiuse la Sr74, la Sp 101 Sgrillozzo-Vallerana la provinciale 159direzione Pomonte. In considerazione "della forte ondata di maltempo è "a perto il Centro operativo comunale al Comune di Manciano"(Di domenica 17 novembre 2019)