Formula 1 – Vettel punge Verstappen in conferenza stampa | “Red Bull veloce in rettilineo

Formula 1 – Binotto - frecciatina a Verstappen dopo l’attacco alla Ferrari : “Vettel corretto a complimentarsi oggi” : Mattia Binotto analizza l’esito delle qualifiche del Brasile e non risparmia una stoccata a Verstappen dopo le polemiche dei giorni scorsi “Difficile fare previsioni per domani. Sarà una gara lunga e in Brasile solitamente succede sempre qualcosa“. Si è espresso così Mattia Binotto, ai microfoni di Sky Sport, dopo le qualifiche del Gp del Brasile che hanno visto le Ferrari di Vettel e Leclerc piazzarsi rispettivamente ...

Formula 1 – Verstappen carico - Vettel soddisfatto - Hamilton competitivo : le parole dei piloti dopo le qualifiche del Brasile : Max Verstappen in pole position, Vettel ed Hamilton inseguono: le parole dei piloti al parco chiuso dopo le qualifiche del Gp del Brasile La penultima pole position dell’anno della Formula 1 la firma Max Verstappen. Il pilota della Red Bull è risultato il più veloce sulla pista di Interlagos e partirà dalla prima posizione nella gara del Brasile. Alle sue spalle Sebastian Vettel e Lewis Hamilton pronti a dare battaglia. Intervistato ...

Formula 1 - Gunther Steiner ammette : “proseguiremo l’accordo con la Ferrari. Vettel? Preferisco Leclerc” : Il team principal della Haas ha parlato del futuro della scuderia, soffermandosi anche sul rapporto con la Ferrari La stagione non è andata certamente come tutti si aspettavano, il Team Haas ha pagato il mancato sviluppo aerodinamico della vettura, finendo per lottare per l’ottavo posto con l’Alfa Romeo Racing. Photo4/LaPresse Una situazione difficile che Gunther Steiner ha intenzione di migliorare già nel 2020, per poi provare ...

Formula 1 – Giornata ‘discreta’ per Vettel in Brasile : il tedesco concentrato solo sulla Ferrari : Sebastian Vettel sereno e soddisfatto dopo la prima Giornata di prove libere in Brasile: le parole del Ferrarista sono fiduciose La Ferrari ha chiuso le seconde prove libere del Gp del Brasile con una fantastica doppietta. Vettel si è piazzato davanti al suo compagno di squadra, ma i rivali sono tutti vicinissimi. Sereno e soddisfatto, il tedesco della Ferrari ha così commentato la sua prima Giornata in pista: “credo che sia stata ...

Formula 1 - Vettel attacca Verstappen : l’olandese incassa e chiude la polemica con la Ferrari : Il pilota olandese ha preferito chiudere la questione con la Ferrari, non replicando alle dure parole di Sebastian Vettel Il fine settimana di San Paolo si è aperto con la dura risposta di Sebastian Vettel a Max Verstappen, che ad Austin aveva accusato la Ferrari di imbrogliare. Dichiarazioni sorprendenti, che hanno spinto il tedesco ad esprimere il proprio punto di vista, alquanto sprezzante nei confronti del collega della Red ...

Formula 1 – Verstappen accusa la Ferrari - arriva la risposta di Vettel : che attacco del ferrarista : Sebastian Vettel, le accuse di Max Verstappen e la sportività di Hamilton: le paorole del Ferrarista alla vigilia del Gp del Brasile La Formula 1 si sposta in Brasile per il penultimo appuntamento della stagione 2019. La Ferrari arriva ad Interlagos certa della penalità di Vettel per la sostituzione del motore, ma anche con non poche polemiche riguardanti proprio qualche presunta irregolarità della power unit. photo4/Lapresse Max ...

Formula 1 – Vettel euforico in vista del Gp del Brasile : “gara pazza - può succedere di tutto. I tifosi salgono in macchina con te” : Sebastian Vettel euforico in vista del Gp del Brasile: il pilota Ferrari si aspetta una delle solite ‘stranezze’ della corsa carioca e loda l’atteggiamento del pubblico brasiliano La Formula 1 fa tappa in Brasile, la terra del Carnevale ma che ha anche una grande tradizioni motoristica. Il Gp di Interlagos ha sempre dato vita a grandi corse, piene di colpi di scena. Lo ricorda Sebastian Vettel dimostrando tutta la sua ...

Formula 1 – Confronto Hamilton-Schumacher - arriva anche il parere di Vettel : “difficile fare paragoni - penso che…” : Sebastian Vettel non ama molto il paragone tra Hamilton e Schumacher: le parole del tedesco della Ferrari Mancano solo due gare per la fine della stagione 2019 di Formula 1. Hamilton è stato incoronato campione del mondo per la sesta volta dopo il Gp degli Stati Uniti, dove si è piazzato secondo, alle spalle solo di Bottas. Il britannico è ad un passo dal record di Michael Schumacher, ma non tutti riescono a fare un Confronto tra i due ...

Formula 1 – Irvine distrugge Vettel per ‘premiare’ Leclerc : “Seb non merita di essere un quattro volte campione del mondo” : Eddie Irvine non ha dubbi e non cambia idea: il parere dell’ex pilota di Formula 1 distrugge letteralmente Vettel La stagione 2019 di Formula 1 sta per terminare, anche se Hamilton è stato incoronato campione del mondo per la sesta volta in carriera domenica scorsa ad Austin, mancano ancora 2 gare per chiudere del tutto i giochi. Intanto la situazione in casa Ferrari fa discutere, dopo una stagione deludente, senza troppi successi e ...

Formula 1 - Hamilton sbircia in casa Ferrari : “Vettel ha sopportato situazioni difficili. Leclerc? E’ il futuro” : Il britannico ha parlato dei due piloti della Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista su entrambi E’ tempo di godersi la vittoria del sesto titolo mondiale per Lewis Hamilton, riuscito a chiudere i giochi ad Austin con il secondo posto ottenuto dietro Valtteri Bottas. Lapresse Festeggiamenti ma anche qualche dichiarazione importante per il britannico, che è tornato a soffermarsi sui propri colleghi della Ferrari. Intervistato ...

Formula 1 – Gioco di… prestigio negli Stati Uniti : Vettel fa scomparire il cappellino Mercedes di un bimbo [VIDEO] : Vettel esilarante ad Austin: la scenetta con i due bambini tifosi Mercedes è tutta da ridere E’ terminato ieri, con la vittoria in gara di Bottas e la conquista del titolo Mondiale di Hamilton, il weekend di gara degli Stati Uniti. Un fine settimana da dimenticare per la Ferrari ed in particolar modo per Sebastian Vettel, costretto al ritiro dopo 8 giri dal via. Il tedesco della Ferrari ha comunque trovato un modo per sorridere, sia ...

Formula 1 – Il weekend di gara perfetto ed il gesto di Vettel - Wolff sincero ad Austin : “non so se viceversa sarebbe successo” : Wolff soddisfatto per i risultati ottenuti al Gp degli Stati Uniti: le parole del team principal Mercedes dopo la gara di Austin Gp degli Stati Uniti perfetto per la Mercedes: il team di Brackley ha portato a casa l’ennesima doppietta con Bottas che si è aggiudicato la gara di Austin e Hamilton che invece, col suo secondo posto, può festeggiare per il suo sesto titolo Mondiale. Photo4/LaPresse Grande soddisfazione dunque in casa ...

Formula 1 – Hamilton campione in pista - Vettel… nella vita : il gesto nel retropodio è da veri signori [VIDEO] : Sebastian Vettel è un vero campione: il gesto del tedesco della Ferrari al termine del Gp degli Stati Uniti è da signori Lewis Hamilton è campione del mondo per la sesta volta in carriera: il britannico della Mercedes ha conquistato oggi matematicamente il suo sesto titolo iridato grazie al secondo posto al Gp degli Stati Uniti, alle spalle solo del suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Gara amara, amarissima, invece per Sebastian Vettel: ...

Formula 1 – Ritiro Vettel - Seb sincero negli Stati Uniti : “non so cosa sia successo” : Le parole di Sebastian Vettel dopo il Ritiro dal Gp degli Stati Uniti: il tedesco della Ferrari sincero Gp degli Stati Uniti amarissimo per Vettel e la Ferrari: dopo una partenza sottotono, che ha visto il tedesco perdere tante posizioni, superato da Verstappen, Hamilton, Leclerc e Norris, la gara del ferrarista è stata destinata a durare pochissimo. All’ottavo giro infatti Vettel è stato costretto al Ritiro per la rottura della ...