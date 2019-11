Finale Mondiale Under 17 | dove vedere Brasile-Messico in Tv

La nazionale di calcio italiana è stata eliminata dal Brasile nei quarti di Finale del Mondiale Under 17 : La nazionale di calcio italiana ha perso 2 a 0 contro il Brasile ed è stata eliminata nei quarti di finale del Mondiale Under 17 che si stanno giocando proprio in Brasile. Per il Brasile hanno segnato Patryck e Peglow, entrambi nel

Finale Mondiale Rugby/ Video Inghilterra-Sudafrica - highlights : show a Yokohama : Finale Mondiale Rugby Inghilterra Sudafrica, risultato Finale 12-32, Video highlights, Springboks campioni, esulta il coach Rassie Erasmus.

L’Italia Under 17 di calcio ha battuto il Messico e si è qualificata agli ottavi di Finale dei Mondiale : La nazionale italiana di calcio Under 17 ha battuto il Messico per 2 a 1 in una partita dei gironi dei Mondiali in corso in Brasile, e si è matematicamente qualificata agli ottavi di finale. L’Italia è andata in vantaggio

Classifica Superbike - Mondiale 2019 : la graduatoria Finale. Jonathan Rea in trionfo - Bautista secondo : Jonathan Rea ha vinto il Mondiale Superbike 2019, il britannico ha conquistato il titolo iridato per la quinta volta in carriera. L’alfiere della Kawasaki ha chiuso la stagione con 663 punti, infliggendo così 165 lunghezze di distacco allo spagnolo Alvaro Bautista che ha dominato la prima parte di stagione con la Ducati salvo poi andare in panne. Terzo posto per il britannico Alex Lowes su Yamaha, appena 14 punti in più del compagno di ...

Matteo Berrettini - Rublev battuto in due set : con la semiFinale conquistata a Vienna il tennista azzurro entra nella Top 10 mondiale : Matteo Berrettini sarà il quarto tennista italiano dell’era Open, il settimo di sempre, ad abbattere il muro della Top 10 mondiale: da lunedì il 23enne romano sarà almeno numero 9 della classifica Atp. Merito della semifinale conquistata all’Erste Bank Open, torneo Atp 500 sul veloce indoor di Vienna, dopo aver battuto ai quarti Andrey Rublev. Berrettini si è imposto 2 set a 0 sul russo in poco meno di due ore di partita (1h53′) vincendo ...

Atletica - Davide Re : “Sono ancora rammaricato per la Finale Mondiale mancata nei 400 metri. Voglio rifarmi alle Olimpiadi di Tokyo 2020” : A distanza di alcuni giorni, Davide Re ancora pensa a quegli otto centesimi che lo hanno privato della soddisfazione di una finale nei 400 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera a Doha. Il 44″85 non è stato sufficiente per centrare l’obiettivo, dal momento che lo standard era leggermente più alto. Sarebbe stato necessario correre sul limite del suo primato italiano (44″77) per essere parte del gioco. “Provo ancora un ...

Tortu nella storia - approda alla Finale Mondiale dei 100 metri : Filippo Tortu si e' qualificato per la finale dei 100 metri ai Mondiali di Doha, in Qatar. Il 21enne sprinter milanese delle Fiamme Gialle

Tortu - lo sprinter che ha riportato l'Italia in una Finale Mondiale dei 100 metri : Dal campo di Giussano in Brianza alla stellare finale mondiale sui 100 metri, la gara più veloce, più emozionante, più intensa dell'atletica leggera. Filippo Tortu, ottimo settimo in 10"07 nella gara vinta dall'Us Boys di Atlanta, Christian Coleman con 9"76 (record mondiale stagionale), è nella storia del movimento italiano perché dopo 32 anni un azzurro è ritornato a disputare una finale iridata. Era il 30 agosto del 1987 quando Pierfrancesco ...

Bridge - Mondiali 2019 : la Polonia si aggiudica il titolo mondiale contro l’Olanda in Finale : Sono andati in archivio i Mondiali di Bridge a Wuhan (Cina) e nella Bermuda Bowl è stata la Polonia a poter festeggiare in un tirato atto conclusivo contro l’Olanda il successo del titolo iridato. I polacchi, in vantaggio a metà del percorso 91-90, nella giornata odierna sono riusciti a prendere il largo e a concludere con lo score di 174 a 153, non permettendo agli orange di recuperare il margine acquisito. Importante per l’esito ...