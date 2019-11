ArcelorMittal | è muro contro muro e la Procura di Milano apre un’inchiesta

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 16 novembre 2019) E' stata un'ennesima giornata impegnativa, sul frontee per il futuro dei 11.000 lavoratori dello stabilimento siderurgico ex Ilva. E la vicenda si sposta non solo sul piano sindacale e politico ma anche giudiziario. Ai commissari straordinari hanno depositato il ricorso d'urgenza con cui chiedono all'azienda di rispettare gli accordi presi in precedenza, dal momento che non sussistono le condizioni per il recesso dal contratto. Un'iniziativa che ha trovato ampia sponda nelle parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che e' stato molto duro nei confronti dell'azienda. "Il Governo non lascera' che si possa deliberatamente perseguire lo spegnimento degli altiforni, il che significherebbe la fine di qualsiasi prospettiva di rilancio di questo investimento produttivo e di salvaguardia dei livelli occupazionali e la definitiva compromissione del piano di ...

