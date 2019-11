Venezia | marea già a 145 cm Sospesi i vaporetti sul Canal Grande Chiusa piazza San Marco

Venezia - l’ex priore di Bose Enzo Bianchi : “Insorgete contro il Mose - contro i governanti - le navi e la marea! Cacciateli” : “Basta!! Cacciateli, cacciateli vi distruggono la città e voi Gettateli in mare! Vergogna!”. I Venezia ni, invece di subire, dovrebbero reagire così “ contro il Mose ”, contro i “ governanti ”, contro “le navi ” e contro la “marea” che li “sfigura”. Per tutti, un’unica soluzione: “Gettateli in mare!”. Le parole arrivano – con una certa sorpresa – da ...

Venezia - nuovo picco d’acqua alta : attesa marea da 160 centimetri. Conte : “Sindaco sarà il commissario per l’emergenza” : Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella serata di giovedì, lo stato d’emergenza per Venezia e per tutte le altre zone del Veneto colpite dal maltempo che non ha dato tregua negli ultimi giorni. Un provvedimento che prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro e che ha come scopo iniziale quello di sopperire alle necessità immediate: interventi per la messa in sicurezza per le situazioni d’emergenza. E, parlando al Corriere ...