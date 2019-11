Sud Sudan | Save the Children | oltre 200mila bambini costretti a fuggire a causa delle

Inondazioni - stato di emergenza in Sud Sudan : decine di morti e case sommerse [FOTO] : case sommerse dall’acqua in un’area isolata da circa un mese a causa delle forti piogge: è in ginocchio Pibor Town, in Sud Sudan. Il governatore di Boma ha reso noto che 76 persone sono morte ed almeno 400mila sono state evacuate. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nelle zone colpite lo scorso 27 ottobre. L'articolo Inondazioni, stato di emergenza in Sud Sudan: decine di morti e case sommerse [FOTO] sembra essere il primo ...

Allarme Unicef : “A rischio dopo inondazioni 490mila bambini in Sud Sudan e 200mila in Somalia” : L'Unicef ha lanciato un appello di emergenza di 10 milioni di dollari per rispondere ai bisogni immediati dei bambini colpiti dalle inondazioni in Sud Sudan: nel Paese 490mila bambini hanno urgente bisogno di assistenza. Circa 200mila bambini sono stati colpiti da gravi inondazioni anche in Somalia.Continua a leggere

Sudan - UNICEF : 120 bambini muoiono ogni giorno per denutrizione e cause correlate : L’UNICEF lancia l’allarme: decenni di conflitto e sottosviluppo in Sudan hanno lasciato milioni di bambini vulnerabili. Oltre il 38% dei bambini sotto i 5 anni soffrirebbe di ritardo della crescita (troppo basso per la sua età) e circa il 17% sarebbe deperito (troppo magro rispetto all’altezza); circa 120 bambini muoiono ogni giorno a causa di denutrizione e cause correlate; 2,6 milioni di bambini hanno bisogno di assistenza ...

Brescia - umiliazioni e botte alla moglie incinta : arrestato telepredicatore islamico Sudanese : Davanti alla telecamera riusciva ad apparire un uomo dalle buone maniere, pacato e gentile. Conduceva un programma dedicato ai fedeli di religione musulmana ma, in base a quanto appena ricostruito, appena varcata la soglia di casa sembrava trasformarsi. La squadra mobile della questura di Brescia, infatti, ha arrestato un uomo di origini sudanesi, un telepredicatore, riferimento di una comunità musulmana, di 46 anni, con le gravi accuse di ...

In Sudan ci sarà un’indagine indipendente sull’uccisione di decine di manifestanti durante le proteste di giugno : Il nuovo primo ministro Sudanese, Abdalla Hamdok, ha annunciato l’inizio di un’indagine indipendente sull’uccisione di decine di manifestanti durante le proteste dello scorso giugno contro i militari al potere. La repressione violenta delle manifestazioni era stata responsabilità dalle forze di sicurezza

Lampedusa assediata Sudanese ucciso in Libia L'Ue : «Chiudere i centri» : Valentina Raffa In 500 riportati a Tripoli: un fuggitivo morto per gli spari della guardia costiera di Serraj Uno dopo l'altro barchini e pescherecci raggiungono Lampedusa. Senza sosta. Alcuni vengono individuati in mare dalle forze dell'ordine, altri approdano sulle spiagge, dove i migranti tentano di disperdersi. Non si fa in tempo a svuotare l'hotspot dell'isola trasferendo gli ospiti in altre strutture che arrivano nuovi gruppi. ...

Migranti - Sudanese ucciso dopo essere stato riportato in Libia da Guardia costiera : ‘Uomini armati hanno sparato dopo tentativo di fuga’ : Era in un gruppo appena fermato in mare e riportate indietro, in Libia. Una volta a Tripoli ha provato a fuggire: i “uomini armati” (“armed men”, si legge nel comunicato) hanno aperto il fuoco e lo hanno ucciso. E’ morto così un migrante sudanese, come riporta l’Organizzazione internazionale per le migrazioni che era presente con il proprio staff sul luogo della tragedia. E’ accaduto nel centro di Abusitta, ...

Londra - George Clooney contro le atrocità nel Sudan del Sud - : Fonte foto: La PresseLondra: George Clooney contro le atrocità nel Sudan del Sud 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna L'attore è intervenuto in una conferza sui paesi del Terzo Mondo