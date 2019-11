Spacciatore-viaggiatore trovato con marijuana nello zaino | arrestato

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma – Nel corso dei quotidiani controlli dei Carabinieri Stazione Roma Nomentana nella zona dell’autostazione Tibus, e’ statoun altro ‘pusher-’ e sequestrato il suo prezioso ‘carico’, oltre mezzo chilo diche nascondeva. A finire in manette e’ stato un cittadino del Gambia di 21 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, che e’ incappato in un controllo dei militari in largo Guido Mazzoni. All’atto dell’identificazione, il ragazzo ha palesato un insolito nervosismo che ha spinto i Carabinieri ad approfondire le verifiche sul suo conto., nascosti tra alcuni effetti personali, sono spuntati i germogli diessiccati imbustati. Il giovane e’ stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. L'articolo...

