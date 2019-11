Silvia Romano | drammatica svolta in Kenya | un sospetto è sparito Ci vogliono

Processo per il sequestro di Silvia Romano : fuggito un imputato : Ibrahim Adan Omar non si è presentato in aula. È sparito, scomparso nel nulla. Ieri l'uomo, uno dei presunti rapitori di Silvia Romano, non si è visto in tribunale per l'inizio del Processo. Di lui si sono perse tutte le tracce. Fuori dal carcere grazie al pagamento di una cauzione, ora l'uomo risulta irreperibile. E così, a distanza di un anno dal sequestro della giovane volontaria italiana, la chiusura del caso sembra ancora molto lontana. ...

Riportiamo a casa subito Silvia Romano : È ormai passato un anno da quando un commando armato rapì Silvia Romano nel villaggio di Chakama in Kenya il 20 novembre dello scorso anno. La ricostruzione del rapimento, pur non essendo ancora del tutto priva di dubbi in merito ai mandanti e alla rete di copertura dei sequestratori, ha portato a processo tre uomini. Si tratta dei cittadini somali Ibrahim Adan Omar, Abdulla Gababa Wario e Moses Luwali Chembe che sono accusati di ...

Il super poliziotto : “Capire se Silvia Romano è ancora viva” : Milano, 17 ott. (Adnkronos) – Da Silvia Romano ai poliziotti uccisi a Trieste fino ad analizzare l’attività di negoziazione ostaggi. Jack Cambria, in visita alla sede milanese dell’Adnkronos ne approfitta per parlare dei casi più scottanti e della sua attività di comandante dell’Elite Hostage Negotiation Team. E nel suo libro ‘Parliamone’ raccoglie suggerimenti e aneddoti su come affrontare le situazioni più ...

Silvia Romano «è viva - si sta lavorando per riportarla a casa» : Silvia Romano «è viva e si sta lavorando per riportarla a casa». Lo sostiene una fonte dell’intelligence e lo riferisce l’Agi. La 24enne milanese, cooperante, è stata rapita in Kenya il 20 novembre 2018, e adesso si troverebbe in Somalia. La testata Il Giornale ha riportato un’altra notizia sulla volontaria: Silvia Romano sarebbe stata costretta a sposarsi, con un matrimonio celebrato con rito islamico, e sarebbe diventata «proprietà di un uomo ...

ATTENTATO IN SOMALIA/ Truppe italiane nel mirino : c'entra Silvia Romano? : Nessuna vittima nell'ATTENTATO che ha colpiti due mezzi dell'esercito italiano in SOMALIA. Chi c'è dietro? I rapitori di Silvia Romano?

Silvia Romano viva e costretta a sposare un islamico : “Informazioni di dubbia provenienza” : No comment della Farnesina alla notizia, diffusa su alcuni organi di stampa questa mattina, secondo i quali Silvia Romano sarebbe viva e sposata con un uomo di religione islamica, che le avrebbe fatto il lavaggio del cervello e la terrebbe prigioniera. Il ministero degli Esteri, contattato da Fanpage.it, ha chiesto di fare attenzione alle "informazioni di dubbia provenienza che stanno circolando nelle ultime ore" sul destino della cooperante ...

