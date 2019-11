Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 15 novembre 2019) Breton ha superato il primo esame. Ma a sostenerlo non è più la stessa maggioranza che in estate aveva faticosamente partorito il governo von der

Frances38946619 : SCENARIO/ Il doppio ribaltone in Ue che lascia soli Conte e von der Leyen - infoitestero : SCENARIO/ Il doppio ribaltone in Ue che lascia soli Conte e von der Leyen - lucacampitello1 : SCENARIO/ Il doppio ribaltone in Ue che lascia soli Conte e von der Leyen -