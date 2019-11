Pensioni di vecchiaia | l’età non sale Resta fissata a 67 anni anche nel 2021

Pensioni - rimane a 67 anni il diritto al pensionamento per vecchiaia : nessuna modifica fino al 2023 : Considerando l'aumento della longevità registrato lo scorso anno, sarebbe potuto slittare di un mese il diritto alla pensione di vecchiaia. Tuttavia, nessun cambiamento in vista per il 2021 e il 2022, per cui al compimento dei 67 anni si manterrà il diritto di ritirarsi dal lavoro. Vediamo cosa stabilisce il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.Continua a leggere

Pensioni - l’età di vecchiaia a 67 anni rimane ferma fino al 2022 : Prima applicazione della riforma 2011 che adegua il limite alla speranza di vita: il limite anagrafico dei 67 anni è stato confermato con un decreto ministeriale sulla base della speranza di vita accertata a consuntivo dall’Istat per l’intero biennio 2017-2018

Pensioni vecchiaia - dal 2021 età sale a 67 - 1 : in uscita i nati entro il 30 novembre 1954 : Arrivano novità sui requisiti di uscita per le Pensioni di vecchiaia a partire dal 2021: fermo restando i contributi necessari per la pensione anticipata fino al 2026 e quelli del triennio di sperimentazione 2019/2021 delle Pensioni a quota 100, i pensionamenti di vecchiaia potrebbero richiedere un mese in più di età in base agli ultimi dati rilevati dall'Istat. Infatti, è previsto un nuovo scatto del meccanismo di adeguamento delle Pensioni ...