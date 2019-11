Neve e blackout al Nord | in Alto Adige migliaia isolati Cascate di fango a Saturnia

Maltempo in Alto Adige - disagi per l’emergenza Neve : blackout e strade chiuse. FOTO : Il brutto tempo sull'Italia colpisce anche alcune zone del Trentino Alto Adige. Diversi interventi dei vigili del fuoco per gli alberi caduti. Nella notte senza luce 60mila persone, poi scese a 13mila . Per alcune ore bloccata ferrovia Brennero, chiuse molte valli

Maltempo - Italia flagellata dallo scirocco : Nord/Est in ginocchio per Neve - pioggia e blackout - fiato sospeso per i fiumi [FOTO] : Inizia una notte molto difficile per il Maltempo in gran parte d’Italia: la situazione più critica è quella del Nord/Est, dove tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia si stanno verificando piogge torrenziali e abbondanti nevicate in montagna che provocano gravi disagi alla popolazione. Molte località hanno superato il tetto dei 200mm di pioggia giornalieri, soprattutto in Friuli Venezia Giulia con 264mm a Tolmezzo, 251mm a ...

Blackout in Piemonte a causa del maltempo : strade interrotte per la Neve e zone isolate : L’ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore anche il Piemonte sta creando disagi un po’ ovunque nella regione, nel torinese, in particolare nel Canavese, ma soprattutto nel cuneese dove e’ nevicato a bassa quota e nel verbano causando black out elettrici, interruzioni delle linee telefoniche e difficolta’ alla viabilita’. Frazioni isolate, mancanza di collegamenti elettrici, strade chiuse per caduta di ...

Maltempo Veneto : Neve - pioggia e blackout nel Bellunese : Il Bellunese è in queste ore stretto nella morsa di neve, pioggia e blackout elettrici in varie zone: “La situazione e’ abbastanza tranquilla e sotto controllo, perche’ il quadro meteo non e’ neanche paragonabile a quello verificatosi con Vaia” spiega il consigliere provinciale delegato Massimo Bortoluzzi. “Le ultime previsioni meteo parlano di medie di 80-90 millimetri di precipitazione, con punte di 120-150 ...

Treviso - alberi caduti e blackout per il vento fortissimo. Sulle Dolomiti caos per la Neve : Il maltempo sta creando forti disagi lungo tutta la penisola. Forti raffiche di vento miste a pioggia battente hanno imperversato nell'Alta Marca Trevigiana. Si segnalano alberi caduti e blackout. Disagi a causa della neve Sulle Dolomiti, con strade e anche la linea ferroviaria della val Pusteria bloccate.Continua a leggere

Maltempo - eccezionale nevicata al Nord/Est : troppa Neve su Dolomiti e Alto Adige - caos e blackout tra Italia e Austria : Situazione critica per la NEVE al confine tra Italia e Austria: a Heiligenblut è caduto un metro di NEVE nella notte e sono migliaia le case senza corrente elettrica nel Tirolo orientale, in Carinzia e in Stiria. A Heiligenblut, come negli altri comuni della Moelltal, sono chiuse le scuole e gli asili. Gli scuolabus non riescono a circolare sulle strade innevate. Si registrano frane e smottamenti. Sull’autostrada dei Tauri problemi a causa ...

Maltempo - caos Neve in Austria : blackout e scuole chiuse : Intense nevicate si sono registrate nella zona meridionale dell’Austria: si registrano circa 60 cm di accumulo, a Heiligenblut quasi un metro. Migliaia le case senza corrente elettrica nel Tirolo orientale, in Carinzia e in Stiria. Numerose le frane e gli smottamenti. A Heiligenblut e in altri comuni della Moelltal, sono chiuse le scuole e gli asili. Problemi sull’autostrada dei Tauri a causa di auto e tir senza attrezzatura ...