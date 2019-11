Meteo | nuova allerta nel weekend | bombe d' acqua | blackout e rischio valanghe Ondata di

Allerta Meteo Veneto : in arrivo nuova perturbazione tra sabato e domenica : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale del Veneto , in considerazione dell’evoluzione delle previsioni Meteo , ha emesso un nuovo bollettino che conferma lo stato di criticità idraulica rossa (fase operativa di allarme) su Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vi Bl, Tv Vr) e confermata su Piave Pedemontano (Treviso-Belluno). Confermata la criticità idrogeologica arancione (fase operativa di pre-allarme) su Alto Piave ...

Neve - pioggia e burrasca : diramata una nuova allerta Meteo : Massima allerta in Veneto ma il bollettino della protezione civile segnale probabili criticità in cinque regioni e...

Allerta Meteo - nuova Tempesta irrompe nel Mediterraneo : 3 giorni da incubo - fiato sospeso per l’acqua alta a Venezia. Allarme Liguria - Roma e Neve sulle Alpi : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere altri tre giorni da incubo : un nuovo Ciclone sta per colpire il nostro Paese, proveniente dal Circolo Polare Artico e diretto nel Mediterraneo occidentale. La Tempesta , denominata ufficialmente Günther dall’Università di Berlino, è profonda 994hPa e si trova nel Golfo di Biscaglia. Nelle prossime ore si muoverà rapidamente verso l’Italia, scatenando fenomeni estremi analoghi a ...

Previsioni Meteo 14 novembre : nuova perturbazione in arrivo - ancora maltempo in tutta Italia : Tra domani e venerdì il paese verrà investito da una nuova perturbazione , la sesta del mese di novembre , responsabile di una nuova fase perturbata: piogge intense cadranno nelle regioni settentrionali, la Sardegna e nelle regioni centrali tirreniche, a partire dal pomeriggio di domani. Temperature in calo.Continua a leggere

Meteo Protezione Civile domani : nuova intensa perturbazione in arrivo a partire dal Nord-Ovest : Una saccatura nord-atlantica in avvicinamento da Ovest determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche domani sui settori nord-occidentali della penisola. Ecco il bollettino...

Meteo ITALIA - L'AUTUNNO ingrana la marcia - nuova PERTURBAZIONE in arrivo - torna la NEVE : ecco dove : NEVE, immagine di repertorio fonte Pixabay. 1 di 4 L'AUTUNNO è tornato in ITALIA Già da quasi una settimana l'instabilità è tornata padrona nel nostro Paese come sempre dovrebbe essere nella stagione ...