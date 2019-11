IL CASO La medicina non è una scienza | ma uno sguardo sul paziente

Medicina - il CASO : protetta dall’Alzheimer grazie a rara mutazione genetica : Scoperta una rara mutazione ‘scudo’ contro l’Alzheimer. Proprio la presenza di una rara alterazione nel gene ApoE3 sembrerebbe infatti aver protetto una donna dallo sviluppo dei sintomi associati alla malattia di Alzheimer, come si legge in uno studio pubblicato su ‘Nature Medicine‘. Il caso è stato scoperto grazie a uno studio su 1.200 persone in Colombia particolarmente vulnerabili alla malattia di Alzheimer ...