ATP Finals 2019 | Rafael Nadal vince la maratona con Stefanos Tsitsipas e ora spera in

ATP Finals – Nadal stende Tsitsipas e spera nella semifinale - lo spagnolo attende un regalo da Medvedev : Lo spagnolo vince il confronto con il greco ma non è certo della semifinale, servirà una vittoria di Medvedev su Zverev per qualificarsi Rafael Nadal vince in rimonta contro Stefanos Tsitsipas il terzo incontro alle ATP Finals 2019, in corso di svolgimento sul veloce indoor della O2 Arena di Londra. AFP/LaPresse Lo spagnolo, già certo di finire la stagione al numero uno del mondo, riesce a ribaltare il risultato con il greco, imponendosi ...

6-7 6-4 6-5 - arriva il break di Nadal che ora servirà per il match : 15-15 Questa volta è precisa e perfetta la risposta di dritto del greco. Nadal impassibile. 15-0 E' lunga la risposta d'incontro col rovescio di Tsitsipas. 6-5 break! Tsitsipas sbaglia la volèe sul più bello: lo spagnolo ora servirà per il match. Succede di tutto alla O2 Arena di Londra. 40-A Braccio di ferro vinto da Nadal che si procura una nuova palla break. 40-40 Tsitsipas si ...

6-7 6-4 3-4 - si entra nella fase caldissima del match. Tsitsipas ancora avanti : 4-3 La forza mentale del greco. E' ancora davanti, quando si entra nella fase calda del terzo e decisivo set. A-40 Si prende una pausa Nadal e Tsitsipas ne approfitta per mettere il naso davanti. 40-40 La prima del greco, ancora una volta, per la parità. Loading… Loading… 40-A Risposta pazzesca di Nadal sul tentativo di "Serve & Volley" di Tsitsipas: palla ...

6-7 6-4 - lo spagnolo conquista il secondo set : 6-4 NADAL conquista IL secondo SET! 40-30 Tsitsipas annulla anche la seconda. 40-15 Nadal mette fuori la volée. Annullata la prima. 40-0 Tre set point per Nadal! 30-0 Sbaglia di rovescio Tsitsipas. 5-4 BREAK DI NADAL! 30-40 Smash di Nadal e palla break per lo spagnolo. 30-30 Dritto in rete del greco 30-15 Dritto vincente di Tsitsipas. 15-0 Servizio e dritto per Tsitsipas. 4-4 Nadal tiene il ...

6-7 1-2 - il greco conquista il primo set al tie-break : 30-15 Bel dritto di Nadal. 1-2 Tsitsipas conquista il secondo game e torna avanti 40-15 Smash di Tsitsipas. 30-15 Il greco sbaglia di rovescio. 30-0 Prima vincente di Tsitsipas. 1-1 Game a zero per Nadal. 40-0 Errore di Tsitsipas. 30-0 Prima vincente di Nadal 0-1 Tsitsipas conquista il game con la prima di servizio. 40-15 Palla corta vincente del greco. 15-0 primo punto nel secondo set per ...

6-7 - il greco conquista il primo set al tie-break : 6-7 Stefanos Tsitsipas conquista il primo set al tie-break dopo 58 minuti di gioco. Nadal è costretto alla rimonta per restare vivo nelle ATP Finals 2019. 4-7 primo SET PER TSITSIPAS! 4-6 Lungo di poco il rovescio in recupero di Nadal. Due set point per Tsitsipas! 4-5 Nadal sbaglia con il rovescio. 4-4 Nadal sfonda con il dritto. 3-4 Arriva l'errore di dritto anche di Tsitsipas. 2-4 ...

6-5 - Rafa conquista almeno il tie-break : 6-5 Nadal chiude il game con un ace di seconda. 40-15 Si ferma sul nastro il rovescio di Tsitsipas. 30-15 Lungo il rovescio del greco. 15-15 Tsitsipas spinge con il rovescio e alla fine Nadal mette in corridoio il dritto. 5-5 Ancora un game a zero per Tsitsipas. 40-0 Errore di Nadal. 30-0 Due prime vincenti di Tsitsipas. 5-4 Nadal tiene la battuta ed ora Tsitsipas serve per restare nel primo ...

5-4 - lo spagnolo è avanti senza break : 40-0 Errore di Nadal. 30-0 Due prime vincenti di Tsitsipas. 5-4 Nadal tiene la battuta ed ora Tsitsipas serve per restare nel primo set. 40-15 In corridoio il dritto del greco. 15-15 Nadal si salva a rete e Tsitsipas sbaglia il passante. 4-4 Il greco spinge con il dritto e Nadal sbaglia. A-40 Tsitsipas chiude benissimo a rete. 40-40 Brutto errore di rovescio del greco. 30-30 Nadal sbaglia di ...

spagnolo obbligato a vincere per sperare nella semifinale : 14.45: Sicuramente per Stefanos Tsitsipas è una situazione molto tranquilla. Il greco è già qualificato dopo le prime due vittorie con Medvedev e Zverev. 14.42: Nei precedenti Nadal è in vantaggio per 4-1 ed i due si sono già affrontati per tre volte in questa stagione, sempre in semifinale. Abbastanza nette le vittorie dello spagnolo agli Australian Open (6-2 6-4 6-0) e agli Internazionali ...

ATP Finals – Djokovic fa mea culpa : “è andato tutto storto. Ammetto che diventare n°1 era un pensiero fisso” : Novak Djokovic fa mea culpa dopo l’eliminazione delle ATP Finals: il serbo sottolinea ciò che è andato storto e si rammarica per aver perso l’occasione di ritornare n°1 Un netto 4-6 / 3-6 maturato in appena 74 minuti, è quanto è bastato a Roger Federer per battere Novak Djokovic, eliminarlo dalle ATP Finals e impedirgli di diventare n°1 al mondo. Una sconfitta su tutta la linea per il campione serbo che lascia il Torneo dei ...

VIDEO Berrettini-Thiem 7-6 (3) 6-3 - ATP Finals 2019 : highlights e sintesi della partita : Matteo Berrettini aggiunge un altro tassello al suo spettacolare 2019 che ne ha segnato l’ingresso tra i grandi del tennis mondiale. Il romano, infatti, conquista quella che per un italiano è la prima vittoria di sempre alle ATP Finals, superando in due set l’austriaco Dominic Thiem con il punteggio di 7-6 (3) 6-3 in poco meno di un’ora e venti minuti. Il destino del girone Borg non cambia, nel senso che Thiem lo chiude comunque al primo posto e ...

il maiorchino insegue la semifinale : Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas, match valido per la tersza ed ultima giornata del Gruppo Andre Agassi del torneo di singolare delle ATP Finals di Londra: oggi, venerdì 15 novembre, l'incontro scatterà non prima delle ore 15.00 italiane. Da un lato l'azzurro, che all'esordio ...

aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Alexander Zverev-Daniil Medvedev, sfida valevole per la terza giornata del round robin delle ATP Finals 2019. Il tedesco ed il russo si giocano l'accesso alle semifinali. Zverev ha certamente la situazione più favorevole, visto che gli basterà vincere per conquistare il passaggio del turno e addirittura potrebbe anche perdere per 2-1, ma ...