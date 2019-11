Ascolti Vita in Diretta | Costanzo | “Per Cuccarini-Matano è difficile”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 15 novembre 2019) Lain: Mauriziodice la sua su Lorellae AlbertoLa casalinga Margherita da Torino ha scritto alla rubrica curata da Mauriziosu Vero dicendo che il pomeriggio vorrebbe rilassarsi con uno show leggero e coinvolgente, qualità che a suo dire non ci sono a Lain: “Eppure la, avrebbero le carte in regola per essere frizzanti”. Maurizioha affermato che Lorellae Albertosono due professionisti che non hanno mai lavorato insieme e sono in una fase di rodaggio, anche se Lainè un programma storico di Rai1: “Può essere che abbiano bisogno di un pizzo di pepe in più, ma sono sicuro che ci stiano lavorando”. Glide Laincominciano a dare loro ragione: sono passati dal 13,9% di share di fine settembre al 15,1% di share di ...

